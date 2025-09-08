बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती, मिलेगा शानदार पेमेंट; जानिए कौन कर सकता है अप्लाई

बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 24 को-ऑपरेटिव इंटर्न्स की भर्ती निकली है। एमबीए/पीजीडीएम वाले उम्मीदवार कर सकते हैं।

नौजवानों के लिए सुनहरा मौका है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने को-ऑपरेटिव इंटर्न्स के 24 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। बैंक ने इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उम्मीदवार 10 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चुने गए इंटर्न्स को हर महीने 25000 रुपये की फिक्स्ड सैलरी मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया केवल ऑफलाइन मोड में होगी। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट biharscb.co.in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे निर्धारित समय सीमा तक जमा कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 26 अगस्त 2025 से हो चुकी है और अंतिम तारीख 10 सितंबर 2025 है। तय तारीख तक आवेदन न करने पर उम्मीदवार इस अवसर से वंचित रह सकते हैं।

चयनित उम्मीदवारों को इंटर्नशिप आधार पर रखा जाएगा और उन्हें हर महीने 25,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। ध्यान रहे, यह नियुक्ति केवल ताजा उम्मीदवारों के लिए है और दोबारा नियुक्ति (Re-engagement) की अनुमति नहीं होगी।