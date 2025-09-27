BTSC Result 2025: बिहार स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर रिजल्ट 2025 btsc.bihar.gov.in पर जारी, Direct Link

BTSC Result 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पदों का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

BTSC Result 2025: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पदों का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। रिजल्ट पीडीएफ फाइल में उम्मीदवारों का एप्लीकेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, कैटेगरी आदि जानकरी दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अधीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों पर 483 विशेषज्ञ डाक्टरों का चयन किया गया है। विशेषज्ञ डाक्टरों के 800 पद रिक्त थे। तकनीकी चयन आयोग ने इससे संबंधित परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षाफल आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।