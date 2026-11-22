कल से शुरू हो रही है बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा, मेंहदी और घड़ी पहनकर न जाएं केंद्र, पढ़ें जरूरी नियम
बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा (SLET 2026) कल 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा केंद्र पर घड़ी, मेहंदी, नेल पॉलिश और कलावा ले जाने पर सख्त रोक है। निकलने से पहले सभी जरूरी नियम जान लें।
अगर आप भी बिहार के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं और बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा (Bihar SLET 2026) में शामिल होने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा कल यानी 23 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है, जो 10 दिसंबर 2026 तक चलेगी। परीक्षा के दौरान आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी आपको केंद्र के बाहर रोक सकती है, इसलिए घर से निकलने से पहले बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी जरूरी नियमों और सावधानियों को अच्छी तरह समझ लें।
बदली गई है परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड पर डिटेल्स जरूर चेक करें
बोर्ड ने पहले इस परीक्षा के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करते हुए इसे 23 नवंबर 2026 से आयोजित करने का निर्णय लिया। यह पूरी परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में ली जाएगी। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पुराने शेड्यूल के बजाय अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज नई तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पता ध्यान से चेक कर लें।
परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं और किन चीजों पर है सख्त पाबंदी?
जरूरी डॉक्यूमेंट: अपने साथ एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट, एक ओरिजनल वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जिसे बोर्ड ने मान्य किया है) और एक बॉल पेन जरूर लेकर जाएं।
इलेक्ट्रॉनिक सामान व बैग पर रोक: परीक्षा हॉल के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की सख्त मनाही है। इसके अलावा पर्स और बैग जैसी वस्तुएं भी केंद्र के अंदर ले जाने से बचें।
मेहंदी, नेल पॉलिश और कलावा पहनकर न आएं: केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पहचान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसे देखते हुए अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा से पहले हाथों पर मेहंदी, स्याही या किसी तरह का रंग न लगाएं। साथ ही उंगलियों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने से भी बचें। कलाई घड़ी और कलावा पहनकर आने पर भी प्रवेश के समय दिक्कत हो सकती है।
कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 मिनट पहले मिलेगी लॉग-इन डिटेल
यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर माध्यम से आयोजित होगी, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को उनके आवंटित कंप्यूटर सिस्टम पर परीक्षा शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले लॉग-इन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इन्हीं डिटेल्स की मदद से परीक्षार्थी अपना पेपर शुरू कर सकेंगे।
ध्यान रहे कि एक बार परीक्षा शुरू होने के बाद पेपर समाप्त होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी छात्र अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, ताकि तलाशी और बायोमेट्रिक प्रक्रिया समय रहते पूरी हो सके और वे शांत मन से अपनी परीक्षा दे सकें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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