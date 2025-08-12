Bihar SHS Recruitment 2025: नेत्र सहायक के 220 पदों पर निकली वैकैंसी, आवेदन 14 अगस्त से शुरू

Bihar SHS Recruitment 2025: बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) की ओर से नेत्र सहायक पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 220 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Tue, 12 Aug 2025 09:36 PM

Bihar SHS Recruitment 2025: बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) की ओर से नेत्र सहायक पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 220 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पास आईएससी (बायोलॉजी या गणित)/10+2 (बायोलॉजी या गणित) के साथ ऑप्टोमेट्री में दो वर्षीय डिप्लोमा या एनपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में नेत्र सहायक के रूप में दो वर्ष की ट्रेनिंग की होनी चाहिए।

या

बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी/अर्धसरकारी संस्थान से आईएससी (बायोलॉजी या गणित)/10+2 (बायोलॉजी या गणित) के साथ नेत्र सहायक में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

Bihar SHS Recruitment 2025 Notification Link आयुसीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। हर एक वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग-अगल है।

अधिकतम उम्रसीमा-

1. अनारक्षित वर्ग/EWS (पुरूष) -37 वर्ष

2. पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) -40 वर्ष

3. अनारक्षित वर्ग / EWS (महिला) -40 वर्ष

4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) -42 वर्ष

आवेदन शुल्क- 1. सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 500 रुपये

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)- 125 रुपये

3. आरक्षित / अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)- 125 रुपये

4. अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 500 रुपये