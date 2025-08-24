Bihar SHS Laboratory Technician Recruitment 2025 for over 1000 posts apply at shs.bihar.gov.in jobs Bihar SHS Laboratory Technician 2025: बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1000+ पदों पर निकली बंपर भर्ती, 1 सितंबर से करें आवेदन, Career Hindi News - Hindustan
Bihar SHS Laboratory Technician 2025: बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1000+ पदों पर निकली बंपर भर्ती, 1 सितंबर से करें आवेदन

Bihar SHS Laboratory Technician Recruitment 2025: बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) की ओर से लैब टेक्नीशियन पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1068 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 02:41 PM
Bihar Lab Technician Vacancy 2025: बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) की ओर से लैब टेक्नीशियन पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1068 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति Laboratory Technician पद और Senior Laboratory Technician पद पर की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता-

सीनियर टेक्नीशियन-

एम.एससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी / एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी / जनरल माइक्रोबायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री डीएमएलटी के साथ या उसके बिना। और टीबी लैबोरेट्री टेस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित जीनोटाइपिक परीक्षण (न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, लाइन प्रोब परख) / फेनोटाइपिक टेस्ट (कल्चर और ड्रग संवेदनशीलता परीक्षण) में दो वर्ष का कार्य अनुभव।

या

बीएससी माइक्रोबायोलॉजी डीएमएलटी के साथ/बीएससी बायोटेक्नोलॉजी डीएमएलटी के साथ/बीएससी बायोकेमिस्ट्री डीएमएलटी के साथ/बीएससी केमिस्ट्री डीएमएलटी के साथ/बीएससी लाइफ साइंस डीएमएलटी के साथ/बीएससी बॉटनी डीएमएलटी के साथ/बीएससी जूलॉजी डीएमएलटी के साथ। और टीबी लैबोरेट्री टेस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित जीनोटाइपिक परीक्षण (न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, लाइन प्रोब परख) / फेनोटाइपिक टेस्ट (कल्चर और ड्रग संवेदनशीलता परीक्षण) में तीन वर्ष का कार्य अनुभव।

लैबोरेट्री टेक्नीशियन-

इंटरमीडिएट / 10+2 भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और योग्यता के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में स्नातक (बीएमएलटी)/मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा (डीएमएलटी) होना चाहिए।

आयुसीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। हर एक वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा अलग-अगल है।

अधिकतम उम्रसीमा-

1. अनारक्षित वर्ग/EWS (पुरूष) -37 वर्ष

2. पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) -40 वर्ष

3. अनारक्षित वर्ग / EWS (महिला) -40 वर्ष

4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) -42 वर्ष

आवेदन शुल्क-

1. सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- 500 रुपये

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)- 125 रुपये

3. आरक्षित / अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)- 125 रुपये

4. राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरूष हो।- 500 रुपये

5. दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% अथवा उससे अधिक) के लिए- 125 रुपये

