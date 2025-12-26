Bihar SHS ANM Answer Key 2025: बिहार ANM भर्ती परीक्षा 2025 आंसर-की जारी, यहां से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट

Hindustan Hindi News
Bihar SHS ANM Answer Key 2025: बिहार राज्य स्वास्थ्य समाज (SHSB) द्वारा आयोजित सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) भर्ती परीक्षा  की आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट shs.bihar.gov.in पर जारी कर दी है।

Dec 26, 2025 02:54 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Bihar SHS ANM Answer Key 2025: बिहार राज्य स्वास्थ्य समाज (SHSB) द्वारा आयोजित सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। विभाग ने परीक्षा की आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर अपने अंकों का मिलान कर सकते हैं।

परीक्षा की डिटेल्स-

बिहार एएनएम के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 17, 18 और 19 दिसंबर 2025 को विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों को भरा जाना है। आंसर-की जारी होने से उम्मीदवार अब यह अंदाजा लगा पाएंगे कि उनके कितने प्रश्न सही हैं और उनका संभावित स्कोर क्या हो सकता है।

आपत्ति दर्ज करने का मौका

यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि विभाग द्वारा जारी की गई आंसर-की में किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वे ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की विंडो 26 दिसंबर से खुल गई है और यह 28 दिसंबर 2025 की रात 11:55 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें, क्योंकि इसके बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

Bihar ANM Answer Key 2025: बिहार ANM भर्ती परीक्षा 2025 कैसे डाउनलोड करें आंसर-की?

अभ्यर्थी इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Advertisement' सेक्शन में जाकर "Download Answer Key for CBT (Advt. No. 08/2025)" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

4. कैप्चा कोड भरकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

5. आपकी आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

स्कोर की गणना कैसे करें?

परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित है। उम्मीदवार अपने सभी सही उत्तरों को जोड़कर कुल स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। जब तक आधिकारिक सूचना न हो, गलत उत्तरों के लिए अंकों की कटौती न करें। यह स्कोर केवल एक अनुमान है, अंतिम परिणाम आधिकारिक मेरिट लिस्ट के साथ घोषित किया जाएगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

