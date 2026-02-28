Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में बिहार का जलवा, टॉप 10 छात्रों में से 6 छात्र, यूपी के साहिल ने भी किया कमाल

Feb 28, 2026 12:44 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

AISSEE Result : ऑल इंडिया लेवल की सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में बिहार के छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कक्षा 6 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में टॉप 10 विद्यार्थियों में बिहार से कुल 6 छात्र हैं और टॉप 20 में कुल 11 छात्र हैं ।

सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में बिहार का जलवा, टॉप 10 छात्रों में से 6 छात्र, यूपी के साहिल ने भी किया कमाल

AISSEE Result : ऑल इंडिया लेवल की सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में बिहार के छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कक्षा 6 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में टॉप 10 विद्यार्थियों में बिहार से कुल 6 छात्र हैं और टॉप 20 में कुल 11 छात्र हैं । वहीं कक्षा 9वीं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में यूपी के छात्र साहिल कुमार सिंह ने पूरे देश में टॉप किया है। कक्षा 9वीं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में टॉप 10 में यूपी से 4 विद्यार्थी हैं। जबकि बिहार से एक है।

कक्षा 6 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में बिहार के टॉप 20 में 11 छात्र हैं। 10 लड़के और 1 लड़की शामिल है।

टॉप 20 में बिहार से कुल 11 छात्र शामिल

रैंक (AIRANK)छात्र का नामलिंग (Gender)अंक (Marks)श्रेणी (Category)
3हंस राज (HANSH RAJ)पुरुष294अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
4प्रशांत (PRASHANT)पुरुष292सामान्य (General)
6आरुष राज (AARUSH RAJ)पुरुष292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
7शिवम कुमार (SHIVAM KUMAR)पुरुष292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
8गौरव राज (GAURAV RAJ)पुरुष292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
9नैन्सी कुमारी (NANCY KUMARI)महिला292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
11नीरज कुमार (NIRAJ KUMAR)पुरुष292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
13प्रत्यूष मिश्रा (PRATYUSH MISHRA)पुरुष291सामान्य (General)
18सन्नी कुमार (SUNNY KUMAR)पुरुष290अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
19विरूपाक्ष विक्रम सिंह (VIRUPAKSH VIKRAM SINGH)पुरुष290सामान्य (General)
20पीयूष राज (PIYUSH RAJ)पुरुष290सामान्य (General)

मुख्य बिंदु:

कक्षा 9 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में टॉप 20 में बिहार के कुल 3 छात्र शामिल हैं।

रैंक 9- सचिन कुमार

रैंक 16- सूर्यांश सिंह

रैंक 17- सार्थक राज

कक्षा 9 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा

उत्तर प्रदेश (3 छात्र): साहिल कुमार सिंह (रैंक 1), हरितेज मिश्रा (रैंक 3) और लवदीप गुप्ता (रैंक 8)।

बिहार (1 छात्र): सचिन कुमार (रैंक 9)।

- कक्षा 6 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में महाराष्ट्र की बेटी अनुराधा अमोल बुधावंत ने पूरे देश में टॉप किया है। अनुराधा ने 300 में से 296 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की।

एनटीए ने कक्षा 6 सैनिक प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी 134100 उम्मीदवारों और कक्षा 9 सैनिक प्रवेश परीक्षा देने वाले सभी 43922 उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी की है। इसमें सभी क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड उम्मीदवारों के नाम, कैटेगरी, उनके अंक, रैंक, रोल नंबर, राज्य समेत सभी अहम डिटेल्स दी गई है।

ये भी पढ़ें:यूपी के साहिल ने किया सैनिक स्कूल कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा में टॉप
ये भी पढ़ें:महाराष्ट्र की बेटी ने किया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में टॉप, देखें टॉपर लिस्ट
ये भी पढ़ें:सैनिक स्कूल एंट्रेंस रिजल्ट घोषित, NTA ने जारी किए नतीजे; ऐसे करें चेक

रिजल्ट के बाद अब क्वालिफाइड छात्रों को ई काउंसलिंग के जरिए सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिला मिलेगा। सभी को ई काउंसलिंग के लिए https://pesa.ncog.gov.in/sainikschoolecounselling/signin पर आवेदन करना होगा। विद्यार्थियों का एडमिशन AISSEE-2026 की स्कूल वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज (होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट) मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स को मिली रैंक, मेडिकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड मेडिकल फिटनेस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर ई-काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। रैंक के आधार पर न सिर्फ देश के 33 प्रमुख सैनिक स्कूलों में दाखिला मिलेगा, बल्कि नए अप्रूव्ड 69 सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 व 19 नए सैनिक स्कूलों (जो एकेडमिक ईयर 2026-27 में क्लास 9 तक पहुंच गए हैं) की कक्षा 9 में दाखिला होगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Sainik School
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।