बिहार में 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका, कुक से लेकर स्वीपर तक कई सरकारी नौकरियां कर रहीं आपका इंतजार

संक्षेप:

Bihar SDRF Bharti 2026: बिहार एसडीआरएफ भर्ती 2026 उन युवाओं के लिए बड़ा मौका है जो 10वीं पास हैं और राज्य में स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं।

Jan 24, 2026 08:32 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar SDRF Bharti 2026: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। बिहार राज्य आपदा मोचन बल (Bihar State Disaster Response Force - SDRF) ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 118 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि इस भर्ती में केवल 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं और चयन के बाद हर महीने 22 हजार रुपये का निश्चित मानदेय मिलेगा।

Bihar SDRF Bharti 2026: कौन-कौन से पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुक, वाटर कैरियर, नाई, धोबी और स्वीपर जैसे पद शामिल किए गए हैं। अलग-अलग पदों के लिए कुल 118 रिक्तियां तय की गई हैं। इनमें सबसे अधिक पद नाई और धोबी के हैं, जबकि कुक के लिए सीमित पद रखे गए हैं। सभी पद राज्य आपदा मोचन बल के अंतर्गत कार्य करने से जुड़े हैं।

Bihar SDRF Bharti 2026: पदों का पूरा ब्योरा

भर्ती में कुक के 9 पद, वाटर कैरियर के 18 पद, नाई के 37 पद, धोबी के 31 पद और स्वीपर के 23 पद शामिल हैं। इस तरह कुल पदों की संख्या 118 होती है। सभी पदों पर चयन ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

Bihar SDRF Bharti 2026: शैक्षणिक योग्यता और जरूरी दक्षता

आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित पद के अनुसार कार्य में दक्षता जरूरी होगी। जैसे कुक और वाटर कैरियर के लिए शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनाने का अनुभव, नाई पद के लिए हेयर कटिंग और शेविंग का ज्ञान, धोबी के लिए कपड़े धोने का अनुभव और स्वीपर के लिए सफाई कार्य में दक्षता मांगी गई है।

Bihar SDRF Bharti 2026: आयु सीमा और आरक्षण नियम

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 दिसंबर 2025 के आधार पर होगी। बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा।

Bihar SDRF Bharti 2026: वेतन और मानदेय की जानकारी

चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 22,000 रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय संविदा या मानदेय आधार पर होगा, जिसमें किसी तरह का अतिरिक्त भत्ता शामिल नहीं है। इसके बावजूद यह राशि 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एक बेहतर अवसर मानी जा रही है।

Bihar SDRF Bharti 2026: आवेदन शुल्क और भुगतान तरीका

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। यह शुल्क बैंकर्स चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा, जो कमांडेंट, बिहार एसडीआरएफ के नाम देय होगा।

Bihar SDRF Bharti 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

बिहार एसडीआरएफ भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन 29 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से 30 दिन रखी गई है। उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन भेजने की सलाह दी गई है।

Bihar SDRF Bharti 2026: चयन प्रक्रिया कैसे होगी

इस भर्ती में चयन तीन चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले दस्तावेजों का सत्यापन होगा, इसके बाद संबंधित पद के अनुसार कौशल परीक्षा ली जाएगी और अंत में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। तीनों चरणों में सफल उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा।

Bihar SDRF Bharti 2026: सामान्य निर्देश और शर्तें

भर्ती से जुड़ी शर्तों के अनुसार महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साक्षात्कार या कौशल परीक्षा के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। अधूरे या गलत भरे गए आवेदन पत्र सीधे खारिज कर दिए जाएंगे।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया

उम्मीदवारों को आवेदन पत्र अपने हस्तलेखन में निर्धारित प्रारूप में भरना होगा। आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो और दो स्व-पता लिखे लिफाफे संलग्न करने होंगे। भरा हुआ आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से कमांडेंट, राज्य आपदा मोचन बल, लाई रोड, एचपीसीएल के पास, बिहटा, पटना - 801103 के पते पर भेजना होगा। लिफाफे पर पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।

Bihar News Bihar Jobs
