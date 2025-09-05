Bihar SCPS Recruitment 2025 : बिना बड़ी डिग्री के पाएं सरकारी नौकरी, 10वीं-12वीं पास दे ध्यान; निकली है शानदार भर्ती

Bihar SCPS Recruitment 2025: बिहार SCPS ने 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका दिया है। इसके तहत कई पदों पर भर्ती होगी, आवेदन की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2025 है।

Bihar SCPS Recruitment 2025 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी (Bihar SCPS) ने कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह मौका उन लाखों युवाओं के लिए खास है, जो बिना बड़ी डिग्री के भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।

Bihar SCPS Recruitment 2025 : आवेदन की तारीखें ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 1 सितंबर 2025

आवेदन की आखिरी तारीख: 24 सितंबर 2025

वेबसाइट: miswcdc.bihar.gov.in

Bihar SCPS Recruitment 2025 : किन पदों पर 10वीं-12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई? बिहार SCPS की इस भर्ती में कई पद ऐसे हैं, जिनके लिए केवल 10वीं या 12वीं पास योग्यता ही पर्याप्त है। इसके लिए उम्र की सीमा तय की गई है।

Bihar SCPS Recruitment 2025 : क्या होनी चाहिए उम्र सीमा सामान्य (पुरुष): 37 साल

सामान्य (महिला): 40 साल

ओबीसी/ईबीसी: 40 साल

एससी/एसटी: 42 साल

Bihar SCPS Recruitment 2025 : क्या है चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद ही नियुक्ति दी जाएगी।