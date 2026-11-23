बिहार के लाल का कमाल, BARC में बने वैज्ञानिक, अब इंटरनेशनल मंच पर बढ़ाया देश का मान; ISRO में मिला था ऑफर
गौरव कुमार बिहार के लखीसराय जिले के बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 स्थित रामचरण टोला के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम मुकेश कुमार और मां का नाम स्मिता सिंह है। गौरव ने करीब पांच साल पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC में वैज्ञानिक के रूप में अपनी जगह बनाई थी।
कहते हैं कि इंसान अगर ठान ले, तो उसके लिए कोई हर काम संभव है। इस बात का परफेक्ट उदाहरण है बिहार के गौरव कुमार। बिहार के छोटे से कस्बे बड़हिया के रहने वाले युवा वैज्ञानिक गौरव कुमार ने इंटरनेशनल मंच अपनी प्रतिभा का परिचय देकर ना सिर्फ अपने गांव-कस्बे, जिले और राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि देश का भी मान बढ़ाया है। दरअसल,उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत गौरव ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित विश्व वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय परिसर में 16 से 19 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया के अलग-अलग देशों के वैज्ञानिकों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गौरव को भारतीय वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने का अवसर मिला। जानकारी के मुताबिक, सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक के रूप में भी उनकी पहचान रही।
बड़हिया के रहने वाले हैं गौरव कुमार
गौरव कुमार बिहार के लखीसराय जिले के बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 स्थित रामचरण टोला के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम मुकेश कुमार और मां का नाम स्मिता सिंह है। गौरव ने करीब पांच साल पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी (BARC) में वैज्ञानिक के रूप में अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद से वह वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और शोध कार्यों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मंच तक पहुंचाया है।
परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाने की परियोजना में किया काम
गौरव की वैज्ञानिक यात्रा केवल BARC तक सीमित नहीं रही है। वह तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व की पहली परमाणु ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना से भी जुड़ चुके हैं। इस परियोजना के तहत विकसित कॉपर-क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र से संबंधित कार्य में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तकनीक के माध्यम से परमाणु ऊर्जा की मदद से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसे स्वच्छ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है।
ISRO से भी मिला था नियुक्ति का प्रस्ताव
गौरव की उपलब्धियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से भी नियुक्ति का प्रस्ताव मिला था। हालांकि, उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। अनुसंधान परियोजनाओं में योगदान देने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय परिसर में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
छोटे कस्बे के युवाओं के लिए बने प्रेरणा
गौरव की इस उपलब्धि से उनके परिवार और बड़हिया क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता यह दिखाती है कि छोटे शहरों और कस्बों से निकलकर भी युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में काम करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचना स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है। गौरव की उपलब्धि ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रतिभा, मेहनत और सही अवसर के साथ सफलता की राह तय की जा सकती है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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