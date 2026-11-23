गौरव कुमार बिहार के लखीसराय जिले के बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 स्थित रामचरण टोला के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम मुकेश कुमार और मां का नाम स्मिता सिंह है। गौरव ने करीब पांच साल पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC में वैज्ञानिक के रूप में अपनी जगह बनाई थी।

कहते हैं कि इंसान अगर ठान ले, तो उसके लिए कोई हर काम संभव है। इस बात का परफेक्ट उदाहरण है बिहार के गौरव कुमार। बिहार के छोटे से कस्बे बड़हिया के रहने वाले युवा वैज्ञानिक गौरव कुमार ने इंटरनेशनल मंच अपनी प्रतिभा का परिचय देकर ना सिर्फ अपने गांव-कस्बे, जिले और राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि देश का भी मान बढ़ाया है। दरअसल,उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत गौरव ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित विश्व वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय परिसर में 16 से 19 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया के अलग-अलग देशों के वैज्ञानिकों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गौरव को भारतीय वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने का अवसर मिला। जानकारी के मुताबिक, सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक के रूप में भी उनकी पहचान रही।

बड़हिया के रहने वाले हैं गौरव कुमार गौरव कुमार बिहार के लखीसराय जिले के बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 स्थित रामचरण टोला के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम मुकेश कुमार और मां का नाम स्मिता सिंह है। गौरव ने करीब पांच साल पहले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी (BARC) में वैज्ञानिक के रूप में अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद से वह वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। उनकी मेहनत और शोध कार्यों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मंच तक पहुंचाया है।

परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाने की परियोजना में किया काम गौरव की वैज्ञानिक यात्रा केवल BARC तक सीमित नहीं रही है। वह तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व की पहली परमाणु ऊष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना से भी जुड़ चुके हैं। इस परियोजना के तहत विकसित कॉपर-क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र से संबंधित कार्य में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तकनीक के माध्यम से परमाणु ऊर्जा की मदद से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसे स्वच्छ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है।

ISRO से भी मिला था नियुक्ति का प्रस्ताव गौरव की उपलब्धियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से भी नियुक्ति का प्रस्ताव मिला था। हालांकि, उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के रूप में अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। अनुसंधान परियोजनाओं में योगदान देने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय परिसर में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके करियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।