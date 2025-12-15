बिहार में ठंड की दस्तक, कब से शुरू हो सकती हैं स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां; जानें संभावित तारीख
Bihar School Winter Vacation 2025-26 : बिहार में सर्दी बढ़ने के साथ स्कूलों की विंटर वैकेशन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने की संभावना। जानें संभावित तारीखें और स्कूल खुलने की जानकारी।
Bihar School Winter Vacation 2025-26 : बिहार में जैसे-जैसे सर्दी का असर बढ़ रहा है और तापमान लगातार गिर रहा है, वैसे-वैसे छात्रों और अभिभावकों की नजरें बिहार स्कूल विंटर वेकेशन 2025-26 के ऐलान पर टिकी हैं। हर साल ठंड के मौसम में बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में शीतकालीन अवकाश दिया जाता है, ताकि नए साल से पहले पढ़ाई के बीच एक छोटा सा ब्रेक मिल सके।
पिछले वर्षों के शैक्षणिक कैलेंडर और मौजूदा छुट्टियों के ट्रेंड को देखें तो बिहार के सरकारी और निजी स्कूलों में विंटर वेकेशन दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। हालांकि, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अभी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन संभावित तारीखें पहले की तरह ही मानी जा रही हैं।
बिहार में संभावित विंटर वेकेशन शेड्यूल
जानकारी के मुताबिक, बिहार में स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां 25 दिसंबर 2025 यानी क्रिसमस के दिन से शुरू हो सकती हैं। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक विंटर ब्रेक रहने की संभावना है, जबकि स्कूल 2 जनवरी 2026 से फिर से खुल सकते हैं। इस तरह कुल मिलाकर करीब 7 दिनों का शीतकालीन अवकाश रहने का अनुमान है।
छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि ये तारीखें फिलहाल संभावित हैं। मौसम की स्थिति और राज्य सरकार के आधिकारिक आदेश के आधार पर इनमें बदलाव भी हो सकता है। ऐसे में किसी भी अंतिम जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस पर नजर बनाए रखना जरूरी है।