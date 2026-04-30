पटना के सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह 3 दिन होंगी प्रैक्टिकल क्लास
पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता और वातावरण को बेहतर बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस में स्कूल लैब के एक्टिव रूप से इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।
पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता और वातावरण को बेहतर बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइंस में स्कूल लैब के एक्टिव रूप से इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। निर्देशों के तहत अब छात्रों के लिए साप्ताहिक रूप से तीन प्रैक्टिकल क्लास अनिवार्य होंगी। शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल लेक्चर देने के बजाय ग्रुप डिस्कशन, विज्ञान प्रदर्शनी और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करें।
छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकालयों को सुदृढ़ किया जाएगा और उनमें समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं पढ़ने की आदत विकसित करने हेतु रीडिंग क्लब शुरू किए जाएंगे। इन सुधारों की निगरानी के लिए लैब डायरी का रख-रखाव और नोडल शिक्षकों की नियुक्ति जैसे प्रशासनिक कदम भी उठाए गए हैं। यह पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
लैब के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई हैं:
प्रैक्टिकल कक्षाओं का आयोजन: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को सप्ताह में तीन प्रैक्टिकल क्लास आयोजित कराने का निर्देश दिया है।
नोडल शिक्षक की नियुक्ति: प्रयोगात्मक शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नोडल शिक्षक नामित किया जाएगा।
लैब डायरी का उपयोग: यह नोडल शिक्षक एक डायरी तैयार करेंगे जिसमें यह दर्ज किया जाएगा कि लैब में किस टॉपिक पर प्रैक्टिकल कराया गया है।
स्कूल के प्रधानाध्यापकों को यह लैब डायरी प्रतिदिन अपडेट करनी होगी।
पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोग: शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों की प्रैक्टिकल क्लास कराएं।
छात्रों की सक्रिय भागीदारी: विद्यार्थियों को केवल लेक्चर सुनने के बजाय प्रयोगों, विज्ञान प्रदर्शनी, समूह परियोजनाओं, सामूहिक चर्चा और रोल प्ले जैसी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा।
जिज्ञासा को प्रोत्साहन: शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा पैदा करें ताकि छात्र स्वयं प्रश्न पूछें और उनके उत्तर खोजने का प्रयास करें।
पढ़ने की आदत और लाइब्रेरी का सुदृढ़ीकरण
स्कूलों की लाइब्रेरी को बेहतर बनाने और वहां कोर्स की किताबों के साथ-साथ न्यूजपेपर और मैग्जीन उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि बच्चों में समाचार पत्र पढ़ने की आदत डाली जा सके।
रीडिंग क्लब की शुरुआत: विद्यार्थियों में पढ़ने की नियमित आदत विकसित करने के उद्देश्य से स्कूलों में रीडिंग क्लब शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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