गर्मी में 20 दिन की लंबी राहत, दिवाली-छठ पर आठ दिन की बंदी; बिहार के स्कूलों में 2027 की छुट्टियों की लिस्ट
बिहार शिक्षा विभाग ने 2027 का स्कूल अवकाश कैलेंडर जारी किया किया। 60 छुट्टियां तय हुईं हैं। गर्मी की छुट्टी 20 दिन की होगी और दिवाली-छठ पर आठ दिन स्कूल बंद रहेंगे।
अगले साल की छुट्टियों की तारीखें अभी से डायरी में लिख लीजिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में 2027 में बच्चों और गुरुजी दोनों को खूब आराम मिलने वाला है। शिक्षा विभाग ने नए साल का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। गर्मी में पूरे 20 दिन स्कूल बंद रहेंगे। दिवाली से छठ तक आठ दिन घंटी नहीं बजेगी। बिहार शिक्षा विभाग ने साल 2027 के लिए स्कूलों का वार्षिक अवकाश कैलेंडर जारी किया है। रविवार को छोड़कर कुल 60 छुट्टियां तय हुई हैं। इसमें नौ रविवार जोड़ दें तो साल भर में 69 दिन स्कूल बंद रहेंगे।
कैलेंडर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। यह राज्य के सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। प्रोजेक्ट स्कूल और उत्क्रमित प्राथमिक स्कूल भी इसके दायरे में हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी यही छुट्टियां माननी होंगी। संस्कृत स्कूल उर्दू स्कूल और मदरसे भी इसी तालिका पर चलेंगे।
गर्मी की छुट्टी सबसे लंबी
साल की सबसे लंबी लगातार छुट्टी गर्मी की होगी। यह 2 जून से 21 जून 2027 तक चलेगी। कुल 20 दिन। छुट्टी बुधवार से शुरू होगी और सोमवार को खत्म होगी। बीच में तीन रविवार भी पड़ेंगे। सर्दी की छुट्टी भी तय हो गई है। यह 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यानी सात दिन की होगी। शुरुआत शनिवार को क्रिसमस के दिन से होगी। अंत शुक्रवार को होगा। इस बीच 26 दिसंबर को रविवार पड़ेगा।
होली ईद और बकरीद की तारीखें
कैलेंडर में राष्ट्रीय पर्वों और धार्मिक त्योहारों का पूरा ध्यान रखा गया है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी रहेगी। बिहार दिवस पर भी स्कूल बंद रहेंगे। रामनवमी महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टियां भी शामिल हैं। रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी भी सूची में हैं। गुरु नानक जयंती पर भी अवकाश मिलेगा।
होली पर दो दिन की छुट्टी रहेगी। 23 और 24 मार्च को स्कूल नहीं खुलेंगे। ये दोनों दिन मंगलवार और बुधवार पड़ रहे हैं। ईद-उल-फितर 10 मार्च को मनाई जाएगी। ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की छुट्टी 17 मई को तय की गई है।
दुर्गा पूजा और दिवाली-छठ पर लंबा ब्रेक
दुर्गा पूजा के लिए 1 अक्टूबर को कलश स्थापना की छुट्टी मिलेगी। इसके बाद 6 से 9 अक्टूबर तक चार दिन का उत्सव अवकाश रहेगा। अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में फिर लंबी छुट्टी आएगी। यह 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यानी आठ दिन की होगी। इसमें दिवाली चित्रगुप्त पूजा भैया दूज और छठ पूजा सब आ जाएंगे। बीच में एक रविवार भी पड़ेगा। बिहार में छठ सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसलिए इस ब्रेक का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है।
और किन मौकों पर मिलेगी छुट्टी
सूची में महाशिवरात्रि और वसंत पंचमी भी हैं। हरतालिका व्रत और अनंत चतुर्दशी की छुट्टी भी रखी गई है। जीवित्पुत्रिका व्रत पर भी स्कूल बंद रहेंगे। यानी राज्य की संस्कृति और परंपरा से जुड़े लगभग सभी बड़े मौके कैलेंडर में दर्ज हैं।
अभिभावकों और शिक्षकों के लिए क्या मायने
छुट्टियों की तारीखें पहले से पता होने से परिवार अपनी यात्रा और शादी-ब्याह की योजना आराम से बना सकते हैं। शिक्षकों को भी पढ़ाई का शेड्यूल तय करने में आसानी होगी। गर्मी की छुट्टी के बाद सिलेबस पूरा कराने की चुनौती रहेगी। इसलिए स्कूलों को अभी से पाठ्यक्रम का खाका बना लेना चाहिए। कैलेंडर साफ संकेत देता है कि विभाग ने त्योहारों और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि जमीन पर स्कूल इसे कितनी सख्ती से लागू करते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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