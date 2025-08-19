Bihar School Exams dates : बिहार के सरकारी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा की डेटशीट बदली, देखें नया टाइम टेबल

Bihar School Class 1 to Class 8 Exam dates : बिहार के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से आठवीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2025 के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब परीक्षा 10 सितंबर से शुरू होगी और 18 सितंबर तक चलेगी।

Bihar School Class 1 to Class 8 Exam dates : बिहार के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से आठवीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2025 के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब परीक्षा 10 सितंबर से शुरू होगी और 18 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 और 18 सितंबर को होगी। पहले परीक्षा 10 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर तक निर्धारित थी। एक से 8 के विद्यार्थियों के सह शैक्षणिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन होगा। 12 बिंदुओं पर 100 अंकों पर सह शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा 10 से 12 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा 1 बजे से 3 बजे तक चलेगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए परीक्षा की मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी है। परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र भेजकर परीक्षा की तैयारी शुरू करने को कहा है।

पहली-दूसरी की मौखिक, तीसरी-आठवीं की लिखित परीक्षा : पहली और दूसरी कक्षा की अद्धवार्षिक परीक्षा मौखिक होगी। तीसरी से आठवीं तक की परीक्षा लिखित होगी। पहली-दूसरी की परीक्षा विद्यालय के वर्ग शिक्षक द्वारा ही संपन्न करायी जाएगी। इसके लिए विषयवार प्रश्न ई-शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरी कक्षा के बच्चों की शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण, कला विषय और छठी कक्षा के बच्चों का शारीरिक शिक्षा एवं कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान और कला विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, ग्रेडिंग की जाएगी। तीसरी से आठवीं की प्रश्न पत्र 3 सितंबर कर तक डीईओ कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से सभी बीईओ को विद्यालय में वितरण के लिए भेजा जाएगा। प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका वितरण और संग्रहण का प्रत्येक स्तर पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

9 से 18 सितंबर की अवधि में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। वीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की सूची डीईओ को 8 सितंबर तक देना होगा। मूल्यांकन का कार्य 20 तक पूरा कर लेने को कहा गया है। 27 सितंबर को प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक बैठक होगी।

तिथि पहली पाली दूसरी पाली 10 सितंबर पर्यावरण अध्ययन/सामाजिक विज्ञान (कक्षा 3 से 8), विज्ञान (कक्षा 6 से 8)

11 सितंबर हिन्दी (द्वितीय भाषा/ अहिन्दी भाषी के लिए) (कक्षा 3 से 8), गणित (कक्षा 3 से 8)

12 सितंबर , सह शैक्षिणिक गतिविधियों का समेकन , सह शैक्षणिक गतिविधियों का समेकन

13 सितंबर हिन्दी/ बांग्ला/ उर्दू (कक्षा 3 से 8), संस्कृत (कक्षा 6 से 8 )

14 सितंबर सह शैक्षिणिक गतिविधियों का समेकन, सह शैक्षणिक गतिविधियों का समेकन (कक्षा 3 से 8 )

16 सितंबर अंग्रेजी

17 सितंबर हिन्दी/ बांग्ला/ उर्दू गणित (कक्षा 1-2) (कक्षा 1-2)