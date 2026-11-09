केंद्रीय विद्यालय से पढ़कर बिहार की बेटी ने गुजरात में गाड़े झंड़े, मेडिकल पीजी में जीता गोल्ड मेडल
बिहार के सारण की ज्योति कुमारी ने अहमदाबाद के प्रतिष्ठित बीजे मेडिकल कॉलेज से एमएस (ईएनटी) की पढ़ाई पूरी कर गुजरात यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है।
कड़ी मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बिहार के सारण में एकमा नगर पंचायत के भरहोपुर गांव की रहने वाली ज्योति कुमारी ने अपनी सफलता से इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने अहमदाबाद के प्रतिष्ठित बीजे मेडिकल कॉलेज से एमएस (ईएनटी) की पढ़ाई पूरी कर गुजरात यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। उनकी सफलता से परिवार के साथ-साथ पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
ज्योति ने मेडिकल एजुकेशन में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बड़ौदा से एमबीबीएस किया और इसके बाद स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने के उद्देश्य से अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में एमएस (ईएनटी) में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान निरंतर मेहनत और समर्पण के दम पर उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में पहला स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी, फिर मेडिकल कॉलेज में एंट्री
ज्योति की शुरुआती पढ़ाई से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक का सफर केंद्रीय विद्यालय में पूरा हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में रुचि और कुछ बेहतर करने की इच्छा ने उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। दैनिक जागरण पर प्रकाशित खबर के मुताबिक एमबीबीएस के बाद विशेषज्ञता हासिल करने के उनके संकल्प ने अब उन्हें विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वोच्च उपलब्धि दिलाई है।
ज्योति के पिता रामसेवक दुबे भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वर्तमान में वह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनकी मां शकुंतला दुबे गृहिणी हैं। माता-पिता के सहयोग और प्रोत्साहन ने ज्योति की शैक्षणिक यात्रा में अहम भूमिका निभाई।
बेटी की सफलता से गांव में खुशी का माहौल
ज्योति की उपलब्धि की खबर मिलते ही भरहोपुर गांव सहित पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों और ग्रामीणों ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया। उनके भाई राजीव दुबे, चाचा शिवसेवक दुबे उर्फ देवता जी और कृष्णसेवक दुबे तथा मामा विवेकानंद तिवारी, देवानंद तिवारी और विजय आनंद तिवारी समेत अन्य परिजनों ने ज्योति को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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