BSEB Sakshamta Pariksha Result 2025: बिहार सक्षमता परीक्षा 4 का रिजल्ट जारी, 14936 में से 4932 शिक्षक सफल
BSEB Sakshamta Pariksha Result 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2025 (चतुर्थ) का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें कुल सफलता दर 33.02 प्रतिशत रही। इस परीक्षा में कुल 4932 शिक्षक सफल रहे हैं।
bihar sakshamta pariksha 4 result out : बिहार में स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 2025 (चतुर्थ चरण) का परिणाम आखिरकार जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 20 दिसंबर 2025 को परीक्षा परिणाम की औपचारिक घोषणा की। इस नतीजे ने जहां कई शिक्षकों के चेहरे पर खुशी लाई, वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए यह परिणाम निराशाजनक भी रहा।
इस परीक्षा में कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 तक के शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। कुल 14936 शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 4,932 शिक्षक ही सफल हो सके। इस तरह कुल सफलता दर 33.02 प्रतिशत रही।
bihar sakshamta pariksha 4 result out : कक्षा वार परिणाम की स्थिति
- कक्षा 1 से 5 वर्ग में 13726 शिक्षक परीक्षा में बैठे, जिनमें से 4182 शिक्षक सफल घोषित किए गए।
- कक्षा 6 से 8 में 387 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 266 शिक्षक पास हुए।
- कक्षा 9 से 10 वर्ग में 592 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए और 354 सफल रहे।
- कक्षा 11 से 12 में 231 शिक्षक परीक्षा में बैठे, जिनमें से 130 शिक्षक ही उत्तीर्ण हो सके।
bihar sakshamta pariksha 4 result out : महिला-पुरुष अभ्यर्थियों का हाल
इस परीक्षा में 8,501 महिला शिक्षक और 6,435 पुरुष शिक्षक शामिल हुए थे। परिणाम में 2,725 महिला और 2,207 पुरुष शिक्षक सफल घोषित किए गए।
bihar sakshamta pariksha 4 result out : न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या
यह परीक्षा पटना स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट रखी गई थी। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 प्रतिशत और अनुसूचित जाति जनजाति, महिला व दिव्यांग वर्ग के लिए 32 प्रतिशत कटऑफ तय था।
bihar sakshamta pariksha 4 result out : आगे क्या होगा
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह परिणाम अस्थायी है। सफल शिक्षकों की काउंसलिंग शिक्षा विभाग द्वारा अलग से कराई जाएगी, जिसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को दी जाएगी।
bihar sakshamta pariksha 4 result out : सक्षमता परीक्षाओं का अब तक का रिकॉर्ड
अब तक चार चरणों की सक्षमता परीक्षाओं में कुल 2 लाख 66 हजार से अधिक शिक्षक सफल हो चुके हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर यह परीक्षा स्थानीय निकाय शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कराई जा रही है।