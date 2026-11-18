बिहार में नौकरी की बहार, राजस्व विभाग में 5,000 पदों पर होगी बंपर बहाली, जल्द आएगा जॉब नोटिफिकेशन
बिहार के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अमीन, कानूनगो और लिपिक के करीब 5,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। पहले चरण के 3,310 पदों का नोटिफिकेशन 2-3 दिनों में जारी होगा।
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम को रफ्तार देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बड़े पैमाने पर नई भर्तियां करने जा रहा है। विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है कि जल्द ही करीब 5,000 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें अमीन और कानूनगो से लेकर लिपिक (क्लर्क) तक के पद शामिल होंगे।
दो से तीन दिनों में जारी होगा पहले चरण का नोटिफिकेशन
मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार, इस महाभर्ती अभियान के पहले चरण के लिए विभाग ने 3,310 पदों की रिक्तियां संबंधित भर्ती एजेंसी को भेज दी हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अगले दो से तीन दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। शुरुआती दौर में ये नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएंगी। इसके साथ ही नोटिफिकेशन में यह भी बताया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। पहले चरण की भर्ती के बाद करीब 2,000 अतिरिक्त पद और जोड़े जाने की संभावना है, जिससे कुल नियुक्तियों का आंकड़ा लगभग 5,000 तक पहुंच जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेज हुई भर्ती की कवायद
मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के दौरान विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य को समय पर और तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए थे। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। विभाग की पूरी कोशिश है कि सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरी कर जनवरी तक नए कर्मचारियों को काम पर लगा दिया जाए।
भूमि अधिग्रहण के लिए बनेंगे 388 स्थायी पद और अलग निदेशालय
कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों के अलावा बिहार सरकार स्थायी नौकरियों के मोर्चे पर भी बड़ा कदम उठा रही है। राजस्व विभाग भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए एक अलग निदेशालय और विशेष सेल बनाने की तैयारी में है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस नए ढांचे के लिए करीब 388 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी और इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है।
आने वाले समय में राज्य के भीतर सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट और विभिन्न सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत होगी। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की परियोजनाओं तथा सेना, सीआईएसएफ (CISF) और बीएसएफ (BSF) जैसे सुरक्षा बलों के केंद्रों के लिए भी भूमि अधिग्रहण किया जाना है। अभी जमीन अधिग्रहण में देरी होने से विकास योजनाएं अटक जाती हैं और उनकी लागत बढ़ जाती है। नए कर्मचारी मिलने से यह समस्या दूर होगी और युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
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