बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी भर्ती, सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के 575 पदों पर निकली वैकेंसी, 1.15 लाख सैलरी
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने स्वास्थ्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 2 से 23 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
बिहार में मेडिकल और हेल्थकेयर के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं और डॉक्टरों के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के 575 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य के 10 अलग-अलग मेडिकल विभागों जैसे रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी आदि में 3 साल के कार्यकाल के लिए योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। जो डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है।
जरूरी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (MD/MS/DNB) होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार का नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) या मेडिकल काउंसिल के तहत वैलिड रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
आयु सीमा (1 अगस्त 2026 के आधार पर):
अनारक्षित (सामान्य) पुरुष: अधिकतम 37 वर्ष
अनारक्षित महिला, बीसी व ईबीसी (पुरुष और महिला): अधिकतम 40 वर्ष
एससी व एसटी वर्ग (पुरुष और महिला): अधिकतम 42 वर्ष
नियमानुसार आरक्षित श्रेणियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
सैलरी और आवेदन की मुख्य तिथियां
इस भर्ती में चयनित होने वाले डॉक्टरों को 1,15,000 रुपये प्रति माह का आकर्षक वेतन दिया जाएगा। आवेदन से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं-
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख: 2 नवंबर 2026
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 23 नवंबर 2026 (रात 10:00 बजे तक)
शुल्क भुगतान और फाइनल सबमिट: 23 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक)
आवेदन में सुधार : 24 नवंबर 2026 तक
काउंसलिंग/आवेदन शुल्क: 2,250 रुपये (सभी श्रेणियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से)
कैसे करें घर बैठे ऑनलाइन आवेदन?
इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स से फॉर्म भर सकते हैं।
- सबसे पहले BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत "Apply for Senior Resident/Tutor" लिंक पर क्लिक करें।
3. 'New Registration' विकल्प पर जाकर अपनी प्राथमिक जानकारियां और मोबाइल/ईमेल दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।
4. इसके बाद लॉगिन करके मांगी गई सभी शैक्षणिक योग्यताएं भरें और अपने फोटो व सिग्नेचर अपलोड करें।
5. ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान कर फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भविष्य के लिए संभाल कर रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स