बिहार में पंप ऑपरेटर की सरकारी नौकरी, 10वीं पास तुरंत करें आवेदन

संक्षेप: बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए यह शानदार अवसर है।

अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और तकनीकी क्षेत्र में स्थायी रोजगार चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जिन्होंने 10वीं के साथ आईटीआई की पढ़ाई पूरी की है और सरकारी सेवा में करियर बनाना चाहते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कितने पद और किस विभाग में होगी नियुक्ति इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 191 पद भरे जाएंगे, जिनमें से 77 पद अनारक्षित वर्ग के लिए रखे गए हैं। सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग (PHED) में की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा, जबकि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे।

पद का नाम और जरूरी शैक्षणिक योग्यता भर्ती का पद पंप ऑपरेटर है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास मशीनिस्ट या फिटर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को इस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी।

वेतनमान और सरकारी सुविधाएं चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तहत 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक का वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा और अन्य लाभ भी मिलेंगे। यह नौकरी आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ स्थायित्व भी प्रदान करती है।

आयु सीमा और आरक्षण में मिलने वाली छूट पंप ऑपरेटर पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 01 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी।

सरकारी नियमों के अनुसार बिहार के ओबीसी/ईबीसी वर्ग और महिलाओं को 3 वर्ष, जबकि एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया कैसे होगी इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित प्रतियोगी परीक्षा और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी।

परीक्षा का पूरा पैटर्न जान लें बीटीएससी द्वारा आयोजित यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित प्रतियोगी परीक्षा (CBT) होगी। परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

प्रश्न पत्र में मशीनिस्ट से 30 प्रश्न, फिटर से 30 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।

न्यूनतम पासिंग मार्क्स क्या होंगे परीक्षा में सफल होने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 36.5 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34 प्रतिशत, जबकि एससी/एसटी, महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 32 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा।

आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। शुल्क का भुगतान उम्मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं। होमपेज पर Recruitments सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद Advertisement for Regular Appointment to the post of Pump Operator नोटिफिकेशन के सामने Advertisement लिंक पर क्लिक करें।

नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर पात्रता जांच लें। इसके बाद वापस जाकर Apply Online लिंक पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट कर दें।