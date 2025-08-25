Bihar Post-Matric Scholarship 2025 registration starts at pmsonline.bihar.gov.in check details Bihar Post-Matric Scholarship 2025: बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, Career Hindi News - Hindustan
Bihar Post-Matric Scholarship 2025: बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

Bihar Post-Matric Scholarship 2025: बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 25 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 01:50 PM
Bihar Post-Matric Scholarship 2025: बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 25 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट pmsonline.bihar.gov.in या scstpmsonline.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। यह स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) कैटेगरी के छात्रों के लिए उपलब्ध है। अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जाति प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2024 के तहत आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

Bihar Post-Matric Scholarship 2025 Apply Online Link

बिहार पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025: स्कॉलरशिप के लिए छात्रों की योग्यता-

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से संबंधित होना चाहिए।
  • छात्र को पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बिहार पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन कैसे करें-

छात्र अपना बिहार पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 आवेदन पूरा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

1. आधिकारिक स्कॉलरशिप पोर्टल बीसी/ईबीसी छात्र pmsonline.bihar.gov.in या एससी/एसटी छात्र scstpmsonline.bihar.gov.in पर जाएं।

2. पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और आय संबंधी डिटेल्स भरें।

4. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5. फॉर्म की सावधानी से चेक करें और आवेदन जमा करें।

6. भविष्य के लिए जमा किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट लें।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

