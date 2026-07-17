बिहार में पॉलिटेक्निक छात्रों की बढ़ी डिमांड, एक साल में 50.8% बढ़ा प्लेसमेंट; 10 लाख तक का पैकेज

इन संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को औसतन छह से सात लाख रुपये वार्षिक का पैकेज मिला है, जबकि कुछ छात्रों को करीब 10 लाख रुपये वार्षिक तक का पैकेज भी प्राप्त हुआ है।

बिहार के पॉलिटेक्निक संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। प्लेसमेंट के मामले में ये संस्थान राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक संस्थानों के शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार 14,645 विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जो वर्ष 2020-21 में हुए 1,002 प्लेसमेंट की तुलना में करीब 14.6 गुना अधिक है।

10 लाख रुपये तक का पैकेज भी इन संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को औसतन छह से सात लाख रुपये वार्षिक का पैकेज मिला है, जबकि कुछ छात्रों को करीब 10 लाख रुपये वार्षिक तक का पैकेज भी प्राप्त हुआ है। वहीं वर्ष 2025-26 में राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों से करीब छह हजार विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ है।

कितनी महिलाओं का हुआ चयन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में 11,140 पुरुष और 3,505 महिला विद्यार्थियों का चयन हुआ। इससे पहले वर्ष 2024-25 में 7,442 छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट मिला था। यानी केवल एक वर्ष में प्लेसमेंट में 50.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पिछले छह वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2020-21 में 1002, वर्ष 2021-22 में 2788, वर्ष 2022-23 में 2444, वर्ष 2023-24 में 4718, वर्ष 2024-25 में 7442 और वर्ष 2025-26 में 14645 विद्यार्थियों को नौकरी मिली। इससे स्पष्ट है कि कोविड-19 महामारी के बाद कैंपस भर्ती की रफ्तार लगातार तेज हुई है।

संस्थान छात्र छात्राएं कुल प्लेसमेंट कुल नामांकन इंजीनियरिंग- 4494- 1338- 5832- करीब 10 हजार

पॉलिटेक्निक- 11,140- 3505- 14645- करीब 32 हजार

झारखंड पॉलिटेक्निक में इतने छात्र हुए शामिल वहीं, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आयोजन रविवार को किया गया। इस परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर रविवार को पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा, विधि-व्यवस्था व परीक्षा संचालन की सतत निगरानी की गई। जिले के सभी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने को लेकर सुबह 8 बजे से ही सभी परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी की भीड़ देखी गई।