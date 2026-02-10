Bihar Police Vacancy : बिहार में होगी 17000 सैप जवानों की भर्ती, अब CAPF से रिटायर को भी मौका, जानें सैलरी
बिहार पुलिस में सैप (स्पेशल ऑक्जीलियरी पुलिस) की संख्या बढ़ाई जायेगी। इस श्रेणी में 17000 नये पदों पर अनुबंध नियोजन की प्रक्रिया होगी। इसमें 150 जेसीओ, 16,300 सैप और 550 रसोइया शामिल हैं।
बिहार पुलिस के इस विशेष सहायक बल में पहली बार सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ ही केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) से सेवानिवृत्त अर्द्धसैनिक बल भी शामिल हो सकेंगे। इसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिए जाने के बाद गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने आदेश जारी कर दिया है। वर्तमान में सैप में 1717 बल तैनात हैं।
विभागीय जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में सैप में 17 हजार जवानों को कॉन्टैक्ट पर बहाल किया जाएगा। वर्तमान में नवनियुक्त कांस्टेबलों के ट्रेनिंग में रहने के कारण इनकी सेवा नहीं मिल पा रही है। इसी को देखते हुए सैप बलों की संख्या बढ़ाकर इन्हें कॉन्टैक्ट पर रखने का निर्णय लिया गया है।
मानदेय में इजाफा, 35 हजार तक मिलेगी सैलरी
रिपोर्ट के मुताबिक सैप बलों में अब जेसीओ को 35 हजार, सैप जवानों को 30 हजार, जबकि रसोइया को 25 हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय भुगतान किया जाएगा।
बल के संचालन पर पुलिस महानिदेशक (DGP), बिहार का सीधा नियंत्रण होगा । जिला स्तर पर संबंधित जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक (SSP/SP) इसके आहरण एवं वितरण पदाधिकारी होंगे ।
अर्धसैनिक बलों के पूर्व जवानों को भी मिलेगा मौका
अब तक सैप बल में केवल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों को ही कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता था । लेकिन नए आदेश के अनुसार अब सेना के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों को भी सैप बल में शामिल होने का मौका मिलेगा ।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी