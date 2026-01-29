Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bihar police special branch constable recruitment 2026 driver constable pet schedule apply online
बिहार पुलिस में बड़ी बहाली, विशेष शाखा सिपाही के कई पद, चालक सिपाही PET डेट घोषित

बिहार पुलिस में बड़ी बहाली, विशेष शाखा सिपाही के कई पद, चालक सिपाही PET डेट घोषित

संक्षेप:

बिहार में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। विशेष शाखा सिपाही और चालक सिपाही भर्ती से जुड़ी अहम तिथियां घोषित कर दी गई हैं।

Jan 29, 2026 07:48 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक साथ दो बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने एक ओर जहां बिहार पुलिस की विशेष शाखा में सिपाही के पदों पर नई बहाली का विज्ञापन जारी किया है, वहीं दूसरी ओर चालक सिपाही भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। इन दोनों घोषणाओं से राज्य के युवाओं में उत्साह का माहौल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विशेष शाखा में सिपाही के 83 पदों पर निकली बहाली

केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने बिहार पुलिस की विशेष शाखा में सिपाही के कुल 83 पदों पर चयन के लिए आधिकारिक विज्ञापन प्रकाशित किया है। इन पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधियाचना भेजी गई थी, जिसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पर्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इन पदों के लिए 6 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के भीतर पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर रहेगी नजर

विशेष शाखा सिपाही भर्ती के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण और अन्य पात्रता शर्तों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। आवेदन से जुड़ी विस्तृत जानकारी, शुल्क और चयन प्रक्रिया का विवरण आधिकारिक विज्ञापन में उपलब्ध कराया जाएगा।

चालक सिपाही भर्ती: 4361 पदों पर PET का शेड्यूल जारी

इसी बीच केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4361 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी घोषणा की है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। पर्षद के अनुसार, चालक सिपाही भर्ती की PET 12 मार्च 2026 से पटना स्थित हाई स्कूल, गर्दनीबाग में शुरू की जाएगी। यह परीक्षा चरणबद्ध तरीके से आयोजित होगी।

15 फरवरी से उपलब्ध होंगे प्रवेश पत्र और परीक्षा विवरण

चालक सिपाही भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अहम सूचना यह भी है कि उनकी परीक्षा तिथि, परीक्षा स्थल और प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी 15 फरवरी 2026 से केंद्रीय चयन पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें और किसी भी अफवाह से बचें।

युवाओं के लिए सुनहरा मौका

विशेष शाखा सिपाही और चालक सिपाही भर्ती, दोनों ही प्रक्रियाएं बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर हैं। जहां एक ओर विशेष शाखा में सीमित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, वहीं चालक सिपाही के हजारों पदों पर चयन से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की उम्मीद है।

आगे क्या करें अभ्यर्थी

अब अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे आवेदन तिथियों, परीक्षा कार्यक्रम और आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी समय रहते पूरी कर लें। केंद्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट ही सभी आधिकारिक सूचनाओं का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है, इसलिए उसी पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।