BPSSC SI Recruitment 2025:बिहार पुलिस दरोगा के 1799 पदों पर भर्ती, 26 अक्टूबर है आवेदन की लास्ट डेट

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की SI के 1799 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 अक्टूबर से पहले आवेदन पूरा कर सकते हैं।

बाद दें कि BPSSC SI भर्ती के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम 37 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा इस मौके का लाभ उठा सकें।

BPSSC SI Recruitment 2025: जानिए पदों का ब्योरा

कुल 1799 पदों में से सबसे ज्यादा, 850 पद अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं। EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) को 298 सीटें, BC (पिछड़ा वर्ग) को 222, SC को 180, ST को 63, EWS को 42, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 36 और स्वतंत्रता सेनानी कोटे को 8 पद दिए गए हैं।

BPSSC SI Recruitment 2025: कितना मिलेगा वेतन, क्या होंगी सुविधाएं चयनित सब-इंस्पेक्टर को हर महीने 35,000 से 40,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न सरकारी भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे यह नौकरी आर्थिक रूप से भी आकर्षक बन जाती है।