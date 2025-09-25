Bihar Police SI Registration 2025 : 1799 पदों पर भर्ती, आयु सीमा 37 तक, जानें एसआई भर्ती के बारे में अहम बातें

Bihar Police SI Recruitment 2025 : बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 26 सितंबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। कुल 1,799 पदों पर बहाली की जाएगी।

Bihar Police SI Recruitment 2025 : बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 26 सितंबर से शुरू होकर 26 अक्टूबर तक चलेगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1,799 पदों पर बहाली होगी। अगर आप बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बनने का सपना रखते हैं, तो ये सुनहरा मौका है।

उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां Bihar Police SI रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरना होगा। आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, फीस जमा करनी होगी और फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म की पीडीएफ सेव करके उसका प्रिंटआउट लेना जरूरी है।

Bihar Police SI Recruitment 2025 : कैसे करें आवेदन आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं। Bihar Police SI एप्लिकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें। एप्लिकेशन फॉर्म की पीडीएफ सेव करें और उसका प्रिंट निकाल लें। Bihar Police SI Recruitment 2025 : श्रेणीवार पदों का ब्योरा सामान्य (UR): 850

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 273

पिछड़ा वर्ग (BC): 222

अनुसूचित जाति (SC): 210

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 180

अनुसूचित जनजाति (ST): 15

पिछड़ा वर्ग महिला (BC Female): 42

ट्रांसजेंडर: 7 Bihar Police SI Recruitment 2025 : योग्यता और आयु सीमा इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।