Bihar Police SI Bharti 2026: बिहार में निकली 150 पदों पर दरोगा भर्ती, 9 जुलाई से भरें फॉर्म
Bihar Daroga Vacancy 2026 : बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने सब-इंस्पेक्टर के 150 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई से शुरू होंगे।
BPSSC Bihar Police SI Recruitment 2026: बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) यानी दारोगा बनकर राज्य की सेवा करने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2026 के लिए अपना आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वर्दी पहनने की चाहत रखने वाले योग्य उम्मीदवार इस भर्ती अभियान का हिस्सा बनने के लिए 9 जुलाई 2026 से ऑनलाइन मोड में अपने आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आयोग ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 09 अगस्त 2026 निर्धारित की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बिहार पुलिस विभाग में कुल 150 सब-इंस्पेक्टर (पुलिस इंस्पेक्टर) के पदों को भरा जाएगा।
कुल 150 पदों पर होगी भर्ती: वैकेंसी डिटेल्स
सामान्य वर्ग (General): 60 पद
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 27 पद
अनुसूचित जाति (SC): 24 पद
पिछड़ा वर्ग (BC): 18 पद
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 15 पद
पिछड़ा वर्ग महिला (BC Female): 04 पद
अनुसूचित जनजाति (ST): 02 पद
कौन कर सकता है अप्लाई? शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक या इसके समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है।
आयु सीमा की गणना: उम्मीदवारों की उम्र की गणना 01 अगस्त 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इस तिथि के अनुसार, अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, EBC) के सभी योग्य उम्मीदवारों को ऊपरी आयु-सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
दो चरणों में होगी लिखित परीक्षा
बिहार पुलिस एसआई पद पर अंतिम चयन पाने के लिए छात्रों को कड़ी प्रतियोगिता से गुजरना होगा। आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा दो मुख्य चरणों (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा) में आयोजित की जाएगी। सबसे पहले आवेदन करने वाले सभी छात्रों को प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में जो उम्मीदवार सफलता हासिल करेंगे, केवल उन्हें ही अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के इन दोनों चरणों को पास करने के बाद उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रांउंड के लिए बुलाया जाएगा। इच्छुक छात्र समय रहते बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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