bihar police si recruitment 2025 1799 vacancies online apply eligibility age limit Bihar Police SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस दारोगा रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आसान ऑनलाइन आवेदन bpssc.bihar.gov.in पर, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bihar police si recruitment 2025 1799 vacancies online apply eligibility age limit

Bihar Police SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस दारोगा रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आसान ऑनलाइन आवेदन bpssc.bihar.gov.in पर

बिहार पुलिस SI भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू। 1799 पदों पर भर्ती निकाली गई है, इन पदों के लिए स्नातक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए। आवेदन अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 01:11 PM
share Share
Follow Us on
Bihar Police SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस दारोगा रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आसान ऑनलाइन आवेदन bpssc.bihar.gov.in पर
Bihar Police bihar police si
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।