Bihar Police SI Recruitment 2025: बिहार पुलिस दारोगा रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आसान ऑनलाइन आवेदन bpssc.bihar.gov.in पर
बिहार पुलिस SI भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू। 1799 पदों पर भर्ती निकाली गई है, इन पदों के लिए स्नातक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए। आवेदन अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 है।
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 01:11 PM
