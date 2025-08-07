Bihar Police SI Exam Date 2025: बिहार पुलिस एसआई मेंस परीक्षा 31 अगस्त को होगी आयोजित, इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड

BPSSC SI Vacancy 2025: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध पदों के लिए परीक्षा तारीख जारी कर दी है। परीक्षा 31 अगस्त 2025 को आयोजित होगी।

Bihar Police SI Exam Date 2025: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध पदों के लिए मेंस परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर चयन के लिए मेंस लिखित परीक्षा का आयोजन रविवार 31 अगस्त 2025 को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। पहली शिफ्ट का आयोजन दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मेंस लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड (E-Admit Card) आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर 14 अगस्त 2025 से उपलब्ध होंगे।

Bihar Police SI Exam Mains Date 2025 Notice Link परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी ई-एडमिट कार्ड के साथ अपना एक वैलिड फोटो आईडी जैसे-मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी लेकर जरूर जाएं। यदि ई- एडमिट कार्ड पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर अपने साथ आवेदन फॉर्म के समान दो फोटोग्राफ भी ले जाएं।

जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाईट से ई- एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकें वे 28 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5, हार्डिंग रोड, पटना-800001 स्थित ऑफिस से अपने आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी और एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लिकेट ई- एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 28 अवर निरीक्षक मद्य निषेध (Sub-Inspector Prohibition) पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को वेतनमान लेवल 6 के अनुसार दिया जाएगा।

Bihar Police SI Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए ‘Prohibition Dept.’ टैब में जाकर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।