Bihar Police Recruitment Drive: Driver Constable Exam Held for 4361 Posts; 48 Steno ASIs Get Appointment Letters
Bihar Police Driver Exam 2025: बिहार पुलिस में चालक सिपाही परीक्षा संपन्न और 48 स्टेनो ASI को मिला नियुक्ति पत्र

Bihar Police Driver Exam 2025: बिहार पुलिस में चालक सिपाही परीक्षा संपन्न और 48 स्टेनो ASI को मिला नियुक्ति पत्र

संक्षेप:

Bihar Police Driver Constable Exam 2025: बिहार पुलिस में 4361 चालक सिपाही पदों के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 48 स्टेनो सहायक उप-निरीक्षकों (Steno ASI) को नियुक्ति पत्र सौंपे।

Dec 10, 2025 06:22 pm IST
Bihar Police Driver Constable Exam 2025: बिहार पुलिस भर्ती से जुड़ी दो महत्वपूर्ण खबरें बुधवार को सामने आईं। एक तरफ, 4361 चालक सिपाही (ड्राइवर कांस्टेबल) पदों के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 48 स्टेनो सहायक उप-निरीक्षकों (Steno ASI) को नियुक्ति पत्र सौंपे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चालक सिपाही परीक्षा: 71% उपस्थिति और 14 कदाचार के मामले

बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4361 पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा बुधवार को आयोजित की गई। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा आयोजित यह परीक्षा 15 जिलों के कुल 315 केंद्रों पर एक ही पाली में संपन्न हुई।

परीक्षा के लिए लगभग 1.64 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से लगभग 71 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जो एक अच्छा रुझान दर्शाता है। परीक्षा के दौरान सख्ती बरती गई। कुल आठ जिलों में 14 अभ्यर्थियों को कदाचार (धोखाधड़ी) में लिप्त पाया गया। इनमें से 12 को गिरफ्तार किया गया है। 10 अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई गई है। सबसे अधिक गिरफ्तारी रोहतास और मुजफ्फरपुर जिलों में हुई, जहां से तीन-तीन अभ्यर्थी पकड़े गए। इनके अलावा गया, औरंगाबाद, दरभंगा, पूर्णिया और बेगूसराय से भी गिरफ्तारियां हुई हैं।

48 स्टेनो ASI को मिला नियुक्ति पत्र

एक अन्य कार्यक्रम में, उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को 48 नए स्टेनो सहायक उप-निरीक्षक (Steno ASI) दिए।बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2024 के तहत चयनित इन 48 नवनियुक्त स्टेनो एएसआई को सरदार पटेल भवन स्थित सभागार में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

उप-मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे जाने से इन नए अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है, जो अब बिहार पुलिस को अपनी सेवाएं देंगे। ये दोनों घटनाएं दर्शाती हैं कि बिहार पुलिस में भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ जारी है, साथ ही नवनियुक्त कर्मियों को तुरंत कार्यभार सौंपा जा रहा है।

