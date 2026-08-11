बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती: उम्मीदवारों की DET एडमिट कार्ड जारी, कुल 4361 पदों पर होगी नियुक्तियां

CSBC की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती का ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट 24 अगस्त 2026 से शुरू होगा।

बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। भर्ती प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गई है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार यानी CSBC ने 10 अगस्त को ही ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट (DET) के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों को DET के लिए योग्य घोषित किया गया है, वे CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल के 4361 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। लिखित परीक्षा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद अब योग्य उम्मीदवारों को ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट में शामिल होना होगा।

11847 उम्मीदवार DET के लिए योग्य भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया गया था। कुल 15516 उम्मीदवारों को DET में शामिल होने के लिए चयनित किया गया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 11847 उम्मीदवारों को ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट के लिए योग्य माना गया है। DET इस भर्ती का अहम चरण है, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों की वास्तविक ड्राइविंग क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। उम्मीदवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार वाहन चलाकर अपनी ड्राइविंग दक्षता साबित करनी होगी।

कब से शुरू होगा ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट (DET) CSBC की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल भर्ती का ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट 24 अगस्त 2026 से शुरू होगा। उम्मीदवारों को अपने ई-एडमिट कार्ड में दी गई तारीख, समय और परीक्षा केंद्र के अनुसार वहां पहुंचना होगा।

टेस्ट में क्या होगा DET में उम्मीदवारों को अलग-अलग प्रकार के वाहन चलाने की दक्षता दिखानी होगी। टेस्ट में कार, जीप और बस-ट्रक जैसे वाहन शामिल होंगे। वाहनों के परीक्षण का कोई निश्चित क्रम निर्धारित नहीं किया गया है।

ऐसे डाउनलोड करें DET एडमिट कार्ड उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स की मदद से अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर बिहार पुलिस या संबंधित भर्ती/नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर जाएं।

ड्राइवर कांस्टेबल DET एडमिट कार्ड 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

अब मांगी गई लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।

सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।