बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के PET परीक्षा रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट
CSBC Bihar Police Driver PET Result 2026: बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के PET परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगले चरण के लिए 11,847 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है।
Bihar Police CSBC Driver Constable PET Result 2026: बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के PET परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगले चरण के लिए 11,847 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के बेड़े को नए और कुशल ड्राइवर मिलेंगे। इस चरण की सूचना परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है।
अब तक का सफर: लिखित परीक्षा से PET तक
बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 के तहत शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन 17 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। इसके बाद 10 दिसंबर 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा में हजारों छात्र शामिल हुए। लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर कुल 15,516 अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए किया गया था।
इन मेधावी उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 12 मार्च 2026 से 24 मार्च 2026 के बीच शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग में आयोजित की गई थी। अब सफल अभ्यर्थी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव 'ड्राइविंग टेस्ट' की ओर बढ़ रहे हैं।
ड्राइविंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट की जांच
शारीरिक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों के लिए 'वाहन चालन दक्षता परीक्षा' का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा केवल एक टेस्ट नहीं है, बल्कि यही वह चरण है जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तय करेगा। बिहार पुलिस चालक भर्ती में अंतिम चयन ड्राइविंग टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होता है।
विवाहित महिलाओं के लिए विशेष निर्देश
डॉक्यूमेंट की जांच के नियमों में यह साफ किया गया है कि आरक्षण का लाभ लेने वाली विवाहित महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र या 'क्रीमीलेयर रहित' प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पते पर निर्गत होने चाहिए, न कि उनके पति के नाम पर। वहीं, EWS प्रमाण पत्र के मामले में यदि महिला अपने पति के साथ रह रही है, तो वह पति के स्थायी निवास के आधार पर मान्य होगा, बशर्ते वह बिहार की मूल निवासी हो।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए समय और स्थान पर सभी मूल प्रमाण पत्रों की दो-दो सेल्फ अटेस्टेड कॉपियों के साथ उपस्थित हों। निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वालों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स