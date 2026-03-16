Bihar Police SI Result 2026: बिहार दारोगा बहाली प्री का रिजल्ट घोषित, इन स्टेप्स से तुरंत देखें अपना रिजल्ट
बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) यानी दारोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। 1799 पदों के लिए मेरिट लिस्ट चेक करें। मेन्स परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को होगी।
बिहार पुलिस में दारोगा (Sub-Inspector) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अहम खबर है। बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) ने आखिरकार सब-इंस्पेक्टर (SI) प्रारंभिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। वो धड़कनें जो परीक्षा देने के बाद से ही तेज थीं, अब उन्हें थोड़ा आराम देने का वक्त है। अगर आपने भी इस जबरदस्त भर्ती परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाई थी, तो आप अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर तुरंत चेक कर सकते हैं। यह खबर उन लाखों नौजवानों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है, जो अपने कंधों पर सितारे सजाने का ख्वाब देख रहे थे।
1,799 पदों के लिए जारी हुई मेरिट लिस्ट
आपको बता दें कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया बिहार सरकार के गृह विभाग में खाली पड़े 1,799 पदों को भरने के लिए की जा रही है। विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत निकाली गई इस वैकेंसी को लेकर युवाओं में एक अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिला था। 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने इसके लिए फॉर्म भरा था। कमीशन ने उन सभी कामयाब उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली एक पीडीएफ (PDF) लिस्ट जारी कर दी है, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा का चक्रव्यूह पार कर लिया है और अब अगले राउंड के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
स्टेप-बाय-स्टेप रिजल्ट डाउनलोड करने का आसान तरीका
अगर आप जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कैसे चेक करें, तो नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप मिनटों में अपना परिणाम देख सकते हैं:
1. सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in को ओपन करें।
2. वेबसाइट के होमपेज पर जाते ही आपको Latest Notices का सेक्शन नजर आएगा।
3. वहां आपको 'Bihar Police SI Preliminary Result 2026' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दें।
4. लिंक पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली एक पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी।
5. अब इस लंबी लिस्ट में अपना नाम खोजने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड पर 'Ctrl + F' दबाएं और अपना रोल नंबर टाइप करके 'Enter' करें। मोबाइल यूजर्स पीडीएफ व्यूअर के 'Search' आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
6. अगर आपका रोल नंबर सर्च करने पर लिस्ट में हाइलाइट हो जाता है, तो आपने परीक्षा पास कर ली है!
10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, कड़ा रहा मुकाबला
इस बार दारोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या वाकई चौंकाने वाली रही। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 10,36,702 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। यह परीक्षा 18 और 21 जनवरी 2026 को पूरे राज्य में दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी, जिसमें 7,26,231 छात्र पूरी लगन के साथ शामिल हुए थे। हालांकि, फॉर्म भरते समय या ओएमआर (OMR) शीट में नियमों की अनदेखी और कुछ गलतियों की वजह से 29,272 उम्मीदवारों को बदकिस्मती से अयोग्य (Disqualify) भी घोषित कर दिया गया है।
मुख्य परीक्षा (Mains Exam) 19 अप्रैल 2026 को
आयोग ने भर्ती के कड़े नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए हर आरक्षण कैटेगरी में वैकेंसी से 20 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। अब सबसे अहम खबर उन लोगों के लिए जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, उनकी अगली मंजिल यानी 'मुख्य परीक्षा' की तारीख का भी ऐलान हो गया है। आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक मेन्स का एग्जाम 19 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। यानी अब जश्न मनाने के साथ-साथ अपनी किताबों से दोबारा दोस्ती पक्की करने का वक्त आ गया है।
प्रीलिम्स पास होने के बाद आगे का सफर कैसा होगा?
याद रखें कि यह प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ पहली सीढ़ी थी। यह तो बस एक शुरुआत है। अब जो उम्मीदवार पास हुए हैं, उन्हें 19 अप्रैल को होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा (Mains Exam) से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें फिजिकल टेस्ट (PET/PST) में अपनी शारीरिक क्षमता साबित करनी होगी और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दौर होगा। इसलिए, अपनी मेन्स की तैयारी को पहले से भी ज्यादा तेज कर दें, क्योंकि आपकी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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