बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 993 पदों के लिए परीक्षा आज, 2.83 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल
Bihar Police Radio Constable Exam 2026: केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 993 पदों पर बहाली के लिए आज, 28 जून को राज्य के सभी 38 जिलों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
Bihar Police Radio Constable Exam 2026: बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस रेडियो संगठन में सिपाही (प्रचालक) के 993 रिक्त पदों पर बहाली के लिए आज रविवार 28 जून 2026 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य भर के सभी 38 जिलों में 544 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में पूरे राज्य से करीब 2.83 लाख परीक्षार्थी शामिल होकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
नीट परीक्षा के चलते बदली थी एग्जाम की डेट
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को याद होगा कि पहले इस सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन 21 जून को किया जाना था। लेकिन उसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर नीट (NEET) की पुनर्परीक्षा आयोजित होने के कारण, छात्रों की सुविधा को देखते हुए पर्षद ने तिथियों में बदलाव कर दिया था। इस कारण अब इसका आयोजन आज, 28 जून को किया जा रहा है। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से ही जारी किए जा चुके हैं।
एक पाली में होगी परीक्षा, एंट्री का समय बेहद कड़ा
यह परीक्षा दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक सिर्फ एक पाली में आयोजित की जाएगी। पर्षद ने सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एंट्री के नियमों को बेहद सख्त किया है:
एंट्री का समय: अभ्यर्थियों को सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे तक ही परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।
गेट क्लोजिंग टाइम: परीक्षा शुरू होने से ठीक एक घंटे पहले, सुबह 11:00 बजे परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं मिलेगा।
पेन भी केंद्र पर ही मिलेगा, बाहर से कुछ भी ले जाने पर रोक
इस परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए पर्षद ने कई खास इंतजाम किए हैं। परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर (OMR) शीट पर आधारित होगी। परीक्षा हॉल में छात्रों को ओएमआर शीट के गोले रंगने के लिए आवश्यक पेन बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी; पेन परीक्षा केंद्र पर ही प्रश्न पुस्तिका के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की पेन, पेंसिल, कागज या अन्य कोई भी लेखन सामग्री ले जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अभ्यर्थियों को केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ केवल एक वैलिड और फोटोयुक्त सरकारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) ही साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स