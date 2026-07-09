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बिहार में हिन्दी में फेल हो गए सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल, नहीं बन सके जमादार, अयोग्य घोषित

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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बिहार पुलिस विभाग में प्रमोशन के लिए हुई विभागीय परीक्षा में सैकड़ों सिपाही हिन्दी में फेल हो गए। नतीजतन वे जमादार यानी एएसआई नहीं बन सके। विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्यभर में हुई इस परीक्षा में 391 सिपाहियों को अयोग्य करार दिया गया है।

बिहार में हिन्दी में फेल हो गए सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल, नहीं बन सके जमादार, अयोग्य घोषित

बिहार पुलिस विभाग में प्रमोशन के लिए हुई विभागीय परीक्षा में सैकड़ों सिपाही हिन्दी में फेल हो गए। नतीजतन वे जमादार यानी एएसआई नहीं बन सके। विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्यभर में हुई इस परीक्षा में 391 सिपाहियों को अयोग्य करार दिया गया है। इनमें से 200 से अधिक सिपाही केवल हिन्दी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में पास नहीं होने के कारण उन्हें अभी प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा।

बताया जा रहा है कि अयोग्य घोषित सिपाहियों में से 100 से अधिक पर पहले से ही विभागीय कार्यवाही लंबित है। अनुशासनात्मक मामलों के कारण भी उन्हें प्रमोशन से वंचित रखा गया है। मुजफ्फरपुर जिला बल के भी छह सिपाही अयोग्य की सूची में शामिल हैं। इन सभी पर विभागीय कार्यवाही लंबित है।

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सूबे में कुल 1545 सिपाहियों ने परीक्षा पास कर ली है। अब ये सभी एएसआई के पद पर प्रमोट होकर केस की जांच करेंगे। मुजफ्फरपुर जिला बल के 41 पीटीसी सिपाही जमादार में पदोन्नत हुए हैं। नवपदोन्नत को एएसआई श्रेणी के वेतनमान की स्वीकृति भी विभाग से मिल गई है। विभाग ने कहा है कि फेल होने वाले सिपाहियों को अगली परीक्षा में फिर मौका दिया जाएगा। तब तक उन्हें वर्तमान पद पर ही कार्य करना होगा। बताया गया कि प्रमोशन के लिए विभागीय स्तर पर हिन्दी की परीक्षा उतीर्ण होना अनिवार्य है। इस परीक्षा में पास नहीं होने पर न केवल प्रमोशन में अयोग्य होंगे, बल्कि एसीपी व एमएसीपी आदि का लाभ नहीं मिल पाता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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