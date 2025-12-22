Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar Police Constable Vacancy, 82 New Posts Added to Prohibition Constable Recruitment; Total Count Reaches 1685
Bihar Police Constable Vacancy: बिहार पुलिस में मद्य निषेध सिपाही के पदों में हुई वृद्धि, अब 1685 पदों पर होगी बहाली

Bihar Police Constable Vacancy: बिहार पुलिस में मद्य निषेध सिपाही के पदों में हुई वृद्धि, अब 1685 पदों पर होगी बहाली

संक्षेप:

Bihar Police Constable Vacancy 2025: अब मद्य निषेध सिपाही के कुल 1685 पदों पर बहाली की जाएगी। इससे पहले आयोग ने 1603 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसमें अब 82 नए पद जोड़ दिए गए हैं।

Dec 22, 2025 05:50 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Police Prohibition Constable Recruitment 2025 : बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के पदों की संख्या में इजाफा कर दिया है। अब मद्य निषेध सिपाही के कुल 1685 पदों पर बहाली की जाएगी। इससे पहले आयोग ने 1603 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसमें अब 82 नए पद जोड़ दिए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नए पदों का जुड़ाव और अधियाचना

जानकारी के अनुसार, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से आयोग को 82 नए पदों की अधियाचना प्राप्त हुई थी। चूंकि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अभी तक प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए पर्षद ने इन नए पदों को पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 03/2025 में ही शामिल करने का निर्णय लिया है।

विज्ञापित पदों का विवरण

पर्षद ने 26 सितंबर 2025 को विभिन्न श्रेणियों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें मुख्य रूप से ये रिक्तियां शामिल थीं-

मद्य निषेध सिपाही: पहले 1603 पद (अब बढ़कर 1685)।

कक्षपाल : 2417 पद।

चलंत दस्ता सिपाही : 108 पद।

इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 06 अक्तूबर 2025 से शुरू होकर 05 नवंबर 2025 तक चली थी। अब पदों की संख्या बढ़ने से उन हजारों अभ्यर्थियों के चयन की संभावना बढ़ गई है जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव: विकास की नई रूपरेखा

इसी बीच, रविवार को बेंगलुरु में 'बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन-3' का शानदार आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और 'लेट्स इंस्पायर बिहार' के मुख्य संरक्षक व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव सहित कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की।

कॉन्क्लेव के दौरान वक्ताओं ने बिहार के उज्ज्वल भविष्य और 2047 तक राज्य के औद्योगिक व सामाजिक विकास पर चर्चा की। उद्योग मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और बिहार को निवेश का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास वैभव ने भी युवाओं को 'शिक्षा, समता और उद्यमिता' के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।

परीक्षा की तैयारी तेज पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय चयन पर्षद परीक्षा की तारीखों की घोषणा करने की तैयारी में है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी तेज कर दें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Bihar Police Csbc Bihar Police Constable Bihar Police Constable Vacancy
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।