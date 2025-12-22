Bihar Police Constable Vacancy: बिहार पुलिस में मद्य निषेध सिपाही के पदों में हुई वृद्धि, अब 1685 पदों पर होगी बहाली

संक्षेप: Bihar Police Constable Vacancy 2025: अब मद्य निषेध सिपाही के कुल 1685 पदों पर बहाली की जाएगी। इससे पहले आयोग ने 1603 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसमें अब 82 नए पद जोड़ दिए गए हैं।

Bihar Police Prohibition Constable Recruitment 2025 : बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के पदों की संख्या में इजाफा कर दिया है। अब मद्य निषेध सिपाही के कुल 1685 पदों पर बहाली की जाएगी। इससे पहले आयोग ने 1603 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसमें अब 82 नए पद जोड़ दिए गए हैं।

नए पदों का जुड़ाव और अधियाचना

जानकारी के अनुसार, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से आयोग को 82 नए पदों की अधियाचना प्राप्त हुई थी। चूंकि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अभी तक प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए पर्षद ने इन नए पदों को पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 03/2025 में ही शामिल करने का निर्णय लिया है।

विज्ञापित पदों का विवरण पर्षद ने 26 सितंबर 2025 को विभिन्न श्रेणियों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें मुख्य रूप से ये रिक्तियां शामिल थीं-

मद्य निषेध सिपाही: पहले 1603 पद (अब बढ़कर 1685)।

कक्षपाल : 2417 पद।

चलंत दस्ता सिपाही : 108 पद।

इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 06 अक्तूबर 2025 से शुरू होकर 05 नवंबर 2025 तक चली थी। अब पदों की संख्या बढ़ने से उन हजारों अभ्यर्थियों के चयन की संभावना बढ़ गई है जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

