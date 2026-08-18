Bihar Constable Result 2026 Direct Link: बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी, 19681 अभ्यर्थी सफल, डाउनलोड लिंक
Bihar Constable Result 2026 Download: बिहार केंद्रीय चयन पर्षद ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। कुल 4,236 पदों के लिए 19,681 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए चुने गए हैं।
CSBC Bihar Police Constable Result 2026 Download: केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार ने मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी अपना बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
4,236 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 4,236 पदों को भरा जाना है। शुरुआत में यह भर्ती नोटिस 4,128 पदों के लिए निकाला गया था, लेकिन बाद में मद्य निषेध सिपाही के 94 नए पद और कक्षपाल के 14 संशोधित पद जोड़कर कुल रिक्तियों की संख्या 4,236 कर दी गई। इन पदों में मद्य निषेध सिपाही के 1,697 पद, कक्षपाल के 2,431 पद और चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद शामिल हैं।
जून में आयोजित हुई थी परीक्षा
छात्रों के बीच इस परीक्षा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस भर्ती के लिए कुल 11,43,855 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि, स्क्रूटनी और आवेदकों द्वारा खुद रद्द किए गए आवेदनों के बाद कुल 11,04,473 वैलिड आवेदन स्वीकार किए गए। लिखित परीक्षा का आयोजन 14 जून 2026 और 17 जून 2026 को दो-दो पारियों में राज्य के सभी 38 जिलों के 544 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक किया गया था। इस परीक्षा में कुल 5,34,735 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हालांकि, परीक्षा के दौरान कदाचार और अनुशासनहीनता के कारण 80 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद कुल 5,34,669 वैलिड उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया।
PET-PST के लिए 19,681 अभ्यर्थियों का चयन
नियमों के अनुसार, लिखित परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। पदों के सापेक्ष 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक जांच/माप परीक्षा (PST) के लिए किया जाना है। पूर्व सैनिकों और गृह रक्षकों की उपलब्ध सीटों पर पर्याप्त उम्मीदवार न मिलने के कारण नियमों के तहत बची हुई सीटों को गैर-गृह रक्षक वाले उम्मीदवारों से भरा गया। अंतिम रूप से 19,681 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) / PST के लिए सफल घोषित किया गया है।
इसके अलावा, बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। परीक्षा में समान अंक पाने वाले उम्मीदवारों को भी कट-ऑफ के आधार पर अगले चरण में जगह दी गई है। जो उम्मीदवार इस लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्हें अब अपनी शारीरिक तैयारी तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि अगला चरण दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक और शारीरिक माप का होगा। परीक्षा रिजल्ट और सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स