Bihar Police Constable Result 2025: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट जारी, पीईटी के लिए चुने गए 99690 उम्मीदवार

बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2025 जारी हो गया है। 99,690 उम्मीदवार PET के लिए चुने गए। आइए जानते हैं परीक्षा का पूरा आंकड़ा, कट-ऑफ और कैटेगरीवार खाली पदों की जानकारी।

Bihar Police Constable Result 2025: बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड (CSBC) ने आज, 26 सितंबर 2025 को बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल रिजल्ट जारी कर दिया है। यह भर्ती परीक्षा राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक रही, क्योंकि इसमें 19,838 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।

यहां देखें डायरेक्ट लिंक - Bihar Police Constable Result 2025 Bihar Police Constable Result 2025: इतने उम्मीदवार हुए सफल आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल 99690 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास करके अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी) के लिए चयनित किए गए हैं। गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए 1706628 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 16,73,586 उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पात्र माना गया। कुल 13,30,121 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।

Bihar Police Constable Result 2025: ऐसे हुई थी परीक्षा बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा छह चरणों में कराई गई थी। परीक्षा का आयोजन 627 सेंटरों पर 38 जिलों में हुआ।

16 जुलाई 2025: 220528 उम्मीदवार उपस्थित

20 जुलाई 2025: 224029 उम्मीदवार उपस्थित

23 जुलाई 2025: 221340 उम्मीदवार उपस्थित

27 जुलाई 2025: 222505 उम्मीदवार उपस्थित

30 जुलाई 2025: 220846 उम्मीदवार उपस्थित

3 अगस्त 2025: 220873 उम्मीदवार उपस्थित Bihar Police Constable Result 2025: क्या है पीईटी के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स उम्मीदवारों को पीईटी के लिए पात्र होने के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना जरूरी था। इसके अलावा, प्रत्येक आरक्षण श्रेणी में रिक्तियों की संख्या से 5 गुना अधिक उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया गया है।

Bihar Police Constable Result 2025: यहां देखें कैटेगरीवार सीटें और भर्ती का पूरा आंकड़ा इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 19,838 पद निकाले गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा पद जनरल कैटेगरी (7,935) के लिए हैं।