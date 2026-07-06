बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में नहीं आएगी कोई वेटिंग लिस्ट; केंद्रीय चयन पर्षद ने खारिज की मांग
Bihar Police Constable Recruitment: केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने साफ कर दिया है कि बिहार पुलिस में 19,838 सिपाहियों की भर्ती के लिए कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, क्योंकि नियमावली में इसका प्रावधान नहीं है।
Bihar Police Constable Recruitment: बिहार पुलिस में सिपाही बनने की दौड़ में शामिल रहे उन अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है, जो अंतिम परिणाम के बाद वेटिंग लिस्ट की उम्मीद लगाए बैठे थे। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि 19,838 सिपाहियों की भर्ती के जारी हो चुके परिणाम के बाद अब इसमें कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। पर्षद ने मेरिट लिस्ट में नीचे रहने वाले अभ्यर्थियों की चयन पर पुनर्विचार करने की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
नियमावली का हवाला देकर पर्षद ने खारिज की मांग
पर्षद के विशेष कार्य पदाधिकारी राजकिशोर बैठा द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार, विभाग की आधिकारिक नियमावली में ही वेटिंग लिस्ट जारी करने का कोई नियम या प्रावधान शामिल नहीं है। दरअसल, विज्ञापन संख्या 01/2025 के तहत आयोजित इस भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी थे, जो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) सहित सभी चरणों को पास करने के बावजूद अंतिम चयन सूची में जगह नहीं बना सके। इनमें से कई उम्मीदवारों को चयनित छात्रों के बिल्कुल समान अंक प्राप्त हुए थे, जिसके बाद उन्होंने पर्षद को ज्ञापन सौंपकर एक वेटिंग लिस्ट बनाने की मांग की थी, जिसे अब नामंजूर कर दिया गया है।
समान अंक होने पर ऐसे तय हुआ 'टाइब्रेकर' का नियम
पर्षद ने उम्मीदवारों को यह भी समझाया है कि समान अंक होने के बाद भी कुछ छात्र चयन से क्यों चूक गए। इसके लिए टाइब्रेकर नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट में अंतिम क्रम तय किया गया था:
नियम 1 (उम्र को प्राथमिकता): यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हैं, तो जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर स्थान दिया गया।
नियम 2 (शैक्षणिक अर्हता): यदि अंक और जन्मतिथि दोनों समान हैं, तो उच्चतर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिली।
नियम 3 (अंग्रेजी वर्णमाला): यदि जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता भी एक जैसी पाई गई, तो दसवीं (10th) बोर्ड के सर्टिफिकेट में लिखे नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार वरीयता तय की गई।
आंकड़ों में समझें बिहार सिपाही भर्ती का पूरा सफर
इस भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का स्तर बेहद कड़ा था, जिसे पर्षद द्वारा जारी इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है:
लिखित परीक्षा: इस परीक्षा के लिए 16.73 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को ई-प्रवेश पत्र जारी किए गए थे।
शारीरिक परीक्षा (PET) के लिए चयन: प्रति सीट 5 अभ्यर्थियों के अनुपात में लिखित परीक्षा के आधार पर 99,690 उम्मीदवारों को फिजिकल के लिए चुना गया।
फिजिकल में उपस्थिति: शारीरिक दक्षता परीक्षा में 79,932 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 50,650 अभ्यर्थी दौड़ में सफल रहे।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम योग्यता: दौड़ के बाद अन्य शारीरिक मापदंडों और स्क्रूटनी के बाद कुल 45,611 अभ्यर्थी (16,245 महिला, 29,349 पुरुष और 17 ट्रांसजेंडर) चयन के पात्र पाए गए। इन सफल अभ्यर्थियों में से ही आरक्षण कोटिवार और मेधा क्रम के अनुसार अंतिम रूप से 19,838 सिपाहियों के चयन की अंतिम सूची जारी की गई है।
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