बिहार पुलिस में 993 रेडियो ऑपरेटर की भर्ती, साइंस वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका
बिहार पुलिस रेडियो संगठन में कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों पर भर्ती निकली है। 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। जानिए योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया और सैलरी की पूरी जानकारी।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। सीएसबीसी ने बिहार पुलिस रेडियो संगठन में कॉन्स्टेबल ऑपरेटर यानी सिपाही प्रचालक के 993 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है जो तकनीकी काम के साथ पुलिस विभाग में करियर बनाना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत यह नियुक्तियां की जाएंगी।
क्या होता है कॉन्स्टेबल ऑपरेटर का काम
यह पद सामान्य सिपाही से थोड़ा अलग होता है। इसमें चयनित अभ्यर्थी Bihar Police के रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम को संभालते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम, वायरलेस मैसेज, आपात सूचना, ऑपरेशन के दौरान संपर्क बनाए रखना जैसे तकनीकी काम इन्हीं के जिम्मे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो पुलिस की संचार व्यवस्था की रीढ़ यही पद होता है।
कितनी हैं कुल सीटें
इस भर्ती में कुल 993 पद रखे गए हैं। अलग अलग वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया है।
- सामान्य वर्ग के लिए 408 पद
- ईडब्ल्यूएस के लिए 99 पद
- अनुसूचित जाति के लिए 157 पद
- अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पद
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 175 पद
- पिछड़ा वर्ग के लिए 113 पद
- पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 31 पद
कौन कर सकता है आवेदन
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का इंटरमीडिएट यानी 10+2 साइंस से पास होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं। एससी और एसटी वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक पर्याप्त हैं। उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए।
आयु सीमा
न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु श्रेणी के अनुसार अलग अलग है।
- सामान्य वर्ग के लिए 25 वर्ष
- पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 27 वर्ष
- पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 28 वर्ष
- एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष तक छूट
सरकारी नियमों के अनुसार अतिरिक्त आयु छूट भी लागू होगी।
कितनी मिलेगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों को लेवल 3 के तहत वेतन दिया जाएगा। सैलरी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक होगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मेडिकल और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण लिखित परीक्षा का होगा। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा दो घंटे की होगी। सवाल सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से आएंगे। परीक्षा इंटरमीडिएट स्तर की होगी। लिखित परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा, तभी उम्मीदवार अगले चरण में जाएंगे। दूसरा चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें दौड़, हाई जंप और गोला फेंक शामिल रहेगा। पुरुष उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। महिला उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। अंतिम मेरिट लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर बनेगी।
शारीरिक मानक भी जरूरी
पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा और एससी एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर मान्य है। महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर तय की गई है। महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 48 किलो होना चाहिए।
आवेदन शुल्क कितना है
सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। बैंक चार्ज अलग से लग सकते हैं।
आवेदन कैसे करें
उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन आईडी बनाई जाएगी। इसके बाद फॉर्म भरकर शैक्षणिक जानकारी दर्ज करनी होगी। रंगीन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फीस जमा करने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा और प्रिंट सुरक्षित रखना चाहिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है, इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी जरूरी है।
