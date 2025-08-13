Bihar Police Constable Answer Key : csbc bihar gov in bihar police answer key soon how to download Bihar Police Constable Answer Key : csbc.bihar.gov.in पर जारी होगी बिहार पुलिस कांस्टेबल आंसर-की, Career Hindi News - Hindustan
Bihar Police Constable Answer Key : csbc.bihar.gov.in पर जारी होगी बिहार पुलिस कांस्टेबल आंसर-की

CSBC Bihar Police Constable Answer Key : बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा की आंसर-की जल्द ही जारी होगी। परीक्षार्थी csbc.bihar.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकेंगे। इस पर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया जाएगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 07:28 AM
CSBC Bihar Police Constable Answer Key : बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा की आंसर-की जल्द ही जारी होगी। परीक्षार्थी csbc.bihar.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकेंगे। इस पर आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा 16 जुलाई से 3 अगस्त के बीच छह चरणों में आयोजित हुई थी। सभी छह दिन पेपर एक शिफ्ट में दोपहर 12 से दो बजे तक हुआ था। इस भर्ती के लिए अंतिम रूप से 16,73,586 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। इस भर्ती से 19838 कांस्टेबल पदों पर बहाली होगी। कुल 19838 पदों की भर्ती में 7935 पद अनारक्षित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1983, अनुसूचित जाति के लिए 3174, अनुसूचित जनजाति के लिए 199, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 3571, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 2381, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 595 पद आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6717 पद आरक्षित हैं। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए 397 पद हैं।

लिखित परीक्षा क्वालिफाइ करने वालों को ही अगले चरण फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चयन की मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट में प्राप्त अंकों से ही बनेगी। इंटरव्यू नहीं होगा। अन्य राज्यों के युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं हालांकि इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

चयन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। लिखित परीक्षा महज क्वालिफाइंग होगी। इसमें क्वालिफाइ करने वाले अभ्यर्थी ही अगले चरण फिजिकल टेस्ट ( शारीरिक दक्षता परीक्षा) में प्रवेश कर पाएंगे।

शारीरिक मापदण्ड - ऊंचाई, सीना और अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड -

(क) लंबाई

(1) अनारक्षित (सामान्य) एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए- न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।

(2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पुरूषों के लिए - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(4) सभी वर्गों की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

(ख) सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए) -

(1) अनारक्षित (सामान्य) / पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के पुरुषों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा)

वजन

सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 किलो ग्राम होना जरूरी

लिखित परीक्षा के बाद दूसरा चरण- फिजिकल टेस्ट के नियम

दूसरा चरण - ‘शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा’ - कुल100 अंकों की होगी।

(प) दौड़ - अधिकतम 50 अंक ।

सभी कोटि के पुरुषों 1 मील (1.6 किमी) अधिकतम 6 मिनट में,

5 मिनट से कम - 50 अंक

5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकण्ड तक - 40 अंक

5 मिनट 20 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकण्ड तक - 30 अंक

5 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 6 मिनट तक - 20 अंक

6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - 1 किमी अधिकतम 5 मिनट में,

4 मिनट से कम - 50 अंक

4 मिनट 20 सेकण्ड तक - 40 अंक

4 मिनट 40 सेकण्ड तक - 30 अंक

4 मिनट 40 सेकण्ड से अधिक एवं 5 मिनट तक - 20 अंक

5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

- गोला फेंक - अधिकतम 25 अंक

सभी कोटि के पुरूषों के लिए - 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 (सोलह) फीट फेंकना होगा ।

16 फीट से 17 फीट तक - 09 अंक

17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक - 13 अंक

18 फीट से ज्यादा एवं 19 फीट तक - 17 अंक

19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक - 21 अंक

20 फीट से ज्यादा - 25 अंक

16 फीट से कम फेंकने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की की महिलाओं के लिए - 12 पौंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा ।

12 फीट से 13 फीट तक - 09 अंक

13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक - 13 अंक

14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक - 17 अंक

15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक - 21 अंक

16 फीट से ज्यादा - 25 अंक

12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा ।

ऊॅंची कूद- अधिकतम 25 अंक ।

सभी कोटि के पुरूषों के लिए - न्यूनतम ऊॅंचाई 4 (चार) फीट

04 फीट - 13 अंक

04 फीट 4 ईन्च - 17 अंक

04 फीट 8 ईन्च - 21 अंक

05 फीट - 25 अंक

04 फीट से कम कूदने वाले पुरूष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए - - न्यूनतम ऊॅंचाई 3 (तीन) फीट

03 फीट - 13 अंक

03 फीट 4 ईन्च - 17 अंक

03 फीट 8 ईन्च - 21 अंक

04 फीट - 25 अंक

CSBC Csbc News Bihar Police Constable Exam अन्य..
