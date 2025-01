बिहार पुलिस में ASI स्टेनो के 305 पदों पर वैकेंसी, 17 जनवरी तक करें आवेदन

सबसे पहले बीपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट (https//bpssc.bihar.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर सामने ही '14/12/2024 Advt-01/2024 For Selection Of Steno Assistant Sub-Inspector in Home (Police) Dept. Govt. Of Bihar' नाम से भर्ती से संबंधित विज्ञापन दिखेगा।

यहां नोटिफिकेशन के ऊपर दिए गए विकल्प-'16/12/2024 Advt-01/2024 Apply Online for the post of Steno Assistant Sub-Inspector in Home (Police) Dept. Govt. Of Bihar. (Advt. No. 01/2024)' पर क्लिक कर दें।