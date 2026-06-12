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बिहार पुलिस भर्ती : 5 साल नौकरी के बाद ही बन पाएंगी पुलिस दीदी, DGP ने दिया आदेश

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार पुलिस में भर्ती के लिए सिपाहियों का प्रशिक्षण समाप्त होने वाला है। इस महीने के अंत तक राज्य के विभिन्न जिलों को 21 हजार सिपाही मिल जाएंगे। सिपाहियों के योगदान देने से पहले ही उनको लेकर डीजीपी का आदेश आ गया है।

बिहार पुलिस भर्ती : 5 साल नौकरी के बाद ही बन पाएंगी पुलिस दीदी, DGP ने दिया आदेश

बिहार पुलिस में भर्ती के लिए सिपाहियों का प्रशिक्षण समाप्त होने वाला है। इस महीने के अंत तक राज्य के विभिन्न जिलों को 21 हजार सिपाही मिल जाएंगे। सिपाहियों के योगदान देने से पहले ही उनको लेकर डीजीपी का आदेश आ गया है। सभी जिलों को दिए आदेश में डीजीपी विनय कुमार ने यह साफ कर दिया है कि योगदान देने के पांच साल तक सिपाही डीएपी (डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस) के तौर पर सशस्त्र ड्यूटी करेंगे।

पांच साल के बाद डीएपी में सिपाहियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उन्हें साधारण बल में परिणत किया जा सकेगा। डीएपी के साधारण बल में बदले जाने के बाद ही उनकी प्रतिनियुक्ति किसी कार्यालय या इकाई में की जा सकेगी। डीजीपी ने आदेश में कहा है कि सिपाहियों को नौकरी के शुरुआती पांच साल तक अंगरक्षक भी नहीं बनाया जा सकेगा। वहीं पुलिस दीदी में पांच वर्ष पूरी करने वाली महिला सिपाहियों की ही सेवा ली जाएगी।

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नवनियुक्त पदाधिकारी और जवानों से इस तरह की ड्यूटी लें

डीजीपी ने कहा है कि सीधे भर्ती हुए पदाधिकारी और जवानों को लॉ एंड ऑर्डर संधारण और पुलिस की गश्ती सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य लिए जाएं। अपराधियों की गिरफ्तारी में भी उनका इस्तेमाल हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है तो सीधे भर्ती दारोगा और जवानों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद होमगार्ड जवानों की वहां ड्यूटी लगाई जा रही है। इसमें सुधार करने को कहा गया है।

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पुलिस दीदी के लिए पांच साल की नौकरी जरूरी

एक तरफ जहां नवनियुक्त पुरुष सिपाहियों के लिए शुरुआत के पांच साल की नौकरी के बाद ही डीएपी से इतर ड्यूटी की अनुमति होगी वहीं दूसरी तरफ महिला सिपाहियों के लिए भी निर्देश है। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस दीदी में महिला सिपाही और पदाधिकारियों की सेवा ली जानी है। पुलिस दीदी में उन्हीं महिला सिपाहियों की सेवा ली जाएगी जिनकी सेवा कम से कम पांच वर्ष पूरी हो चुकी हो। डीएपी की एक कंपनी में एक सूबेदार, चार एनसीओ, 18 हवलदार और 72 सिपाही शामिल होंगे। पुलिस दीदी पहल महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई व्यवस्था है। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से तैनात और प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षण संस्थानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये महिला पुलिसकर्मी स्कूटी और मोटरसाइकिल से गश्त करेंगी।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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