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PhD: बिहार में अब नहीं होगी PhD प्रवेश परीक्षा, सिर्फ NET पास छात्र ही कर सकेंगे पीएचडी

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar PhD PAT: बिहार लोकभवन ने पूरे राज्य में पीएचडी प्रवेश परीक्षा यानी पैट को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। अब नेट पास करने वाले छात्र ही विश्वविद्यालयों में सीधे पीएचडी के लिए रिसर्च कर सकेंगे

PhD: बिहार में अब नहीं होगी PhD प्रवेश परीक्षा, सिर्फ NET पास छात्र ही कर सकेंगे पीएचडी

Bihar PhD Admission: बिहार के उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों में पीएचडी (PhD) करने की इच्छा रखने वाले हजारों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के मुख्य प्रशासनिक केंद्र 'लोकभवन' ने एक कड़ा और ऐतिहासिक निर्देश जारी करते हुए पूरे राज्य में पीएचडी प्रवेश परीक्षा यानी पैट (PAT) को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। इस नए फैसले के तहत अब केवल राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास करने वाले मेधावी छात्र ही विश्वविद्यालयों में सीधे पीएचडी के लिए रिसर्च वर्क कर सकेंगे। सरकार के इस कदम को उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

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वर्ष 2024 और 2025 की पैट परीक्षाओं पर लगी रोक

लोकभवन द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों को वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के सत्रों के लिए पैट (PAT) आयोजित नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में पीएचडी की सीटों को केवल राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के जरिए ही भरा जाएगा। इस फैसले से उन छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो नेट (NET) या जेआरएफ (JRF) क्वालिफाई कर चुके हैं और राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी एडमिशन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

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शुरू हो चुकी प्रक्रियाएं तत्काल रुकेंगी, विज्ञापन होंगे रद्द

सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। लोकभवन ने अपने कड़े रुख को साफ करते हुए कहा है कि यदि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय ने पैट 2024 या 2025 के लिए आवेदन या प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो उसे तत्काल रोक दिया जाए। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए सभी तरह के आधिकारिक विज्ञापनों को भी तुरंत प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया गया है।

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लेकिन... जहां परीक्षा हो चुकी है, वे छात्र बिल्कुल न घबराएं

इस बड़े फैसले के बीच उन छात्रों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर भी है जो पहले ही परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। लोकभवन ने साफ किया है कि जिस विश्वविद्यालय में पैट 2024 या 2025 की परीक्षा पहले ही सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है, उसे रद्द नहीं किया जाएगा। उन विश्वविद्यालयों का परीक्षा परिणाम और एडमिशन प्रोसेस अपने तय नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ेगा, ताकि परीक्षा दे चुके छात्रों की मेहनत और समय बर्बाद न हो।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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