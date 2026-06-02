PhD: बिहार में अब नहीं होगी PhD प्रवेश परीक्षा, सिर्फ NET पास छात्र ही कर सकेंगे पीएचडी
Bihar PhD PAT: बिहार लोकभवन ने पूरे राज्य में पीएचडी प्रवेश परीक्षा यानी पैट को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। अब नेट पास करने वाले छात्र ही विश्वविद्यालयों में सीधे पीएचडी के लिए रिसर्च कर सकेंगे
Bihar PhD Admission: बिहार के उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों में पीएचडी (PhD) करने की इच्छा रखने वाले हजारों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के मुख्य प्रशासनिक केंद्र 'लोकभवन' ने एक कड़ा और ऐतिहासिक निर्देश जारी करते हुए पूरे राज्य में पीएचडी प्रवेश परीक्षा यानी पैट (PAT) को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। इस नए फैसले के तहत अब केवल राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) पास करने वाले मेधावी छात्र ही विश्वविद्यालयों में सीधे पीएचडी के लिए रिसर्च वर्क कर सकेंगे। सरकार के इस कदम को उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
वर्ष 2024 और 2025 की पैट परीक्षाओं पर लगी रोक
लोकभवन द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों को वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के सत्रों के लिए पैट (PAT) आयोजित नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में पीएचडी की सीटों को केवल राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के जरिए ही भरा जाएगा। इस फैसले से उन छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो नेट (NET) या जेआरएफ (JRF) क्वालिफाई कर चुके हैं और राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी एडमिशन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
शुरू हो चुकी प्रक्रियाएं तत्काल रुकेंगी, विज्ञापन होंगे रद्द
सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। लोकभवन ने अपने कड़े रुख को साफ करते हुए कहा है कि यदि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय ने पैट 2024 या 2025 के लिए आवेदन या प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो उसे तत्काल रोक दिया जाए। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए सभी तरह के आधिकारिक विज्ञापनों को भी तुरंत प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया गया है।
लेकिन... जहां परीक्षा हो चुकी है, वे छात्र बिल्कुल न घबराएं
इस बड़े फैसले के बीच उन छात्रों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर भी है जो पहले ही परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। लोकभवन ने साफ किया है कि जिस विश्वविद्यालय में पैट 2024 या 2025 की परीक्षा पहले ही सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है, उसे रद्द नहीं किया जाएगा। उन विश्वविद्यालयों का परीक्षा परिणाम और एडमिशन प्रोसेस अपने तय नियमों के अनुसार ही आगे बढ़ेगा, ताकि परीक्षा दे चुके छात्रों की मेहनत और समय बर्बाद न हो।
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