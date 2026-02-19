बिहार में ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पंचायत विभाग में कई पदों पर भर्ती
bihar panchayati raj bharti 2026: सरकारी सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह मौका खास है क्योंकि बिहार में बिना कठिन परीक्षा प्रक्रिया के प्रशासनिक जिम्मेदारी वाली नौकरी पाने का रास्ता खुला है।
bihar panchayati raj bharti 2026: यदि आप ग्रेजुएट हैं और बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। पंचायती राज विभाग बिहार (Panchayati Raj Vibhag Bihar) ने जिला ऑडिट अधिकारी और वरिष्ठ ऑडिट अधिकारी के कुल 203 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती राज्य के पंचायत तंत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही है, जिसमें वित्तीय निगरानी और योजनाओं के सही उपयोग पर खास ध्यान रहेगा। ऐसे में योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती में खास बात यह है कि साधारण ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यानी जिन युवाओं ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 203 पद भरे जाएंगे। इनमें जिला ऑडिट अधिकारी के 38 पद रखे गए हैं, जबकि वरिष्ठ ऑडिट अधिकारी के लिए 165 पद निर्धारित किए गए हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की जिम्मेदारी पंचायत योजनाओं के खर्च, लेखा परीक्षण और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगी। सरल शब्दों में समझें तो इन अधिकारियों का काम होगा यह देखना कि सरकारी पैसा सही जगह और सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं।
कौन कर सकता है आवेदन
इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। एक राहत की बात यह भी है कि जो छात्र अभी अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अक्टूबर 2026 तक अपनी डिग्री पूरी करके सभी मार्कशीट जमा करनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
आयु सीमा क्या रखी गई है
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु 65 वर्ष तक रखी गई है, जो इस भर्ती को खास बनाती है क्योंकि आमतौर पर सरकारी नौकरियों में इतनी अधिक आयु सीमा नहीं होती। संविदा आधारित नियुक्ति के मामलों में अधिकतम आयु 70 वर्ष तक भी मान्य हो सकती है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।
यहां देखें भर्ती का नोटिफिकेशन
महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
राज्य सरकार ने इस भर्ती में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। इसमें तलाकशुदा महिलाएं, विधवा महिलाएं, परित्यक्ता, हिंसा से प्रभावित महिलाएं और जेंडर ट्रांजिशन से गुजर रही महिलाएं भी शामिल की गई हैं। यह कदम पंचायत प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
चयन प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं रखी गई है, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी में आसानी होगी। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन होगा। जरूरत पड़ने पर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जा सकता है। अंत में मेरिट सूची तैयार कर नियुक्ति दी जाएगी। यानी इस भर्ती में लिखित परीक्षा की बाध्यता नहीं है, जिससे कई उम्मीदवारों को सीधा मौका मिल सकता है।
नौकरी का स्वरूप कैसा रहेगा
यह नियुक्ति संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को बिहार के किसी भी जिले में नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें पंचायत स्तर पर वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। सरल भाषा में कहें तो यह प्रशासनिक और वित्तीय निगरानी से जुड़ी जिम्मेदार नौकरी है।
आवेदन की आखिरी तारीख याद रखें
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 रात 11:59 बजे तक तय की गई है। इसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए।
आवेदन करते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होगी
आवेदन भरते समय उम्मीदवारों को शैक्षणिक प्रमाणपत्र, दसवीं का प्रमाणपत्र, सभी मार्कशीट, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), बिहार निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव