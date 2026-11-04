बिहार में निकलेगी 11000 पदों पर भर्ती, नवंबर में जारी होंगे अलग अलग विज्ञापन
बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तहत 11 हजार पदों पर बहाली जल्द होगी। इसके लिए नवंबर में ही अलग-अलग विज्ञापन जारी किए जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति के जरिए एनएचएम के तहत यह बहाली की जाएगी।
बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तहत 11 हजार पदों पर बहाली जल्द होगी। इसके लिए नवंबर में ही अलग-अलग विज्ञापन जारी किए जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति के जरिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएचएम) के तहत यह बहाली की जाएगी। नई बहाली स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी व अन्य पदों पर की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। राज्य स्वास्थ्य समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्टाफ नर्स के 3954, लैब टेक्नीशियन के 1000 एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पांच हजार एवं अन्य पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी।
इन पदों पर सबसे ज्यादा बहाली
सीएचओ 5000
स्टाफ नर्स 3954
लैब टेक्नीशियन 1000
जिला एवं अन्य अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से इलाज व अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत स्तर पर संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संचालन में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य जांच एवं इलाज के कार्य प्रभावित हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा : ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में चलने वाले हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।
कर्मचारियों पर अतिरिक्त भार : कम स्टाफ होने के कारण मौजूदा नर्सों और तकनीशियनों पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है, जिससे मरीजों को समय पर जांच और इलाज मिलने में दिक्कत आती है।
जांच एवं रिपोर्टिंग में विलंब : लैब टेक्नीशियनों की कमी से जरूरी मेडिकल टेस्ट और समय पर रिपोर्ट मिलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
ट्रॉमा सेंटर की सुविधा विकसित करें : नवल
राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक नवल किशोर चौधरी ने सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सड़क दुर्घटना, अन्य मामलों में मरीजों को इलाज की सुविधा के लिए ट्रामा सेंटर की सुविधा विकसित करने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी