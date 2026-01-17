आने वाली है खुशखबरी! बिहार में दो नए विभागों में 260 पदों पर बहाली, कैबिनेट की मंजूरी बाकी

संक्षेप: बिहार सरकार ने दो नए विभागों के गठन के बाद 260 पदों पर बहाली की तैयारी कर ली है, कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया तेज होगी।

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत और उम्मीद की बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गठित किए गए दो नए विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली की योजना बनाई गई है। यह बहाली न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। खास बात यह है कि इन पदों पर नियुक्ति अधिकारी स्तर से लेकर कर्मचारी स्तर तक की जाएगी, जिससे अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा।

राज्य सरकार ने नये गठित उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग में कुल 260 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की सहमति मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। माना जा रहा है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है, जिसके बाद बहाली की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद प्रस्ताव के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग में कुल 161 पद सृजित किए जाएंगे। विभागीय कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए यहां 16 सेक्शन यानी प्रशाखाएं बनाई जाएंगी। प्रत्येक प्रशाखा का नेतृत्व अधिकारी स्तर के पदाधिकारी करेंगे।

इन 161 पदों में सबसे अधिक संख्या प्रशाखा सहायक के पदों की होगी। कुल 48 प्रशाखा सहायक नियुक्त किए जाएंगे, जो विभागीय फाइलों, योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, चालक और कार्यालय परिचारी जैसे पद भी शामिल हैं।

नागर विमानन विभाग में 99 पद दूसरी ओर, राज्य के नागर विमानन विभाग में कुल 99 पदों पर बहाली की जाएगी। यह विभाग राज्य में हवाई सेवाओं, एयरपोर्ट विकास और विमानन से जुड़ी योजनाओं की देखरेख करता है। विभाग के विस्तार के साथ-साथ यहां भी अधिकारी और कर्मचारी स्तर के पदों की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए पद सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

चयन प्रक्रिया का खाका तैयार सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अलग-अलग स्तर के पदों के लिए चयन प्रक्रिया अलग-अलग आयोगों के माध्यम से की जाएगी। अधिकारी स्तर के पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के जरिए की जाएगी। वहीं सहायक, लिपिक, चालक और कार्यालय परिचारी जैसे पदों के लिए चयन बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कराया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होने की उम्मीद जताई जा रही है।

कैबिनेट से मंजूरी के बाद शुरू होगी प्रक्रिया हालांकि फिलहाल इन पदों के सृजन को लेकर अंतिम मंजूरी कैबिनेट से मिलना बाकी है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद अब केवल औपचारिक स्वीकृति शेष है। सूत्रों के अनुसार, सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रख सकती है और मंजूरी मिलने के तुरंत बाद भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।