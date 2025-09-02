Bihar NEET UG : MBBS और BDS दाखिले के लिए दूसरे राउंड की च्वाइस फिलिंग 5 से, जानें योग्यता नियम

Bihar NEET UG Counselling : बिहार नीट यूजी स्टेट कोटा की 85 प्रतिशत मेडिकल व डेंटल सीटों पर दूसरे राउंड के लिए च्वाइस फिलिंग 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी। च्वाइस फिलिंग की अंतिम तिथि आठ सितंबर तय की गयी है।

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने राज्य के 85 प्रतिशत मेडिकल व डेंटल सीटों पर दूसरे राउंड के लिए नामांकन तिथि जारी कर दी है। दूसरे राउंड की च्वाइस फिलिंग पांच सितंबर से शुरू हो जाएगी। च्वाइस फिलिंग की अंतिम तिथि आठ सितंबर तय की गयी है। दूसरे राउंड की औपबंधिक आवंटन सूची 12 सितंबर को जारी की जाएगी। दाखिला व प्रमाणपत्रों का सत्यापन 15 से 18 सितंबर तक होगा। बीसीईसीईबी ने कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका पहले राउंड में सीट आवंटन हुआ है और दूसरे राउंड में काउंसिलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं दिया है, राउंड टू के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प हां में दिया है व प्रमाणपत्र सत्यापन करा चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थी अगर राउंड-1 से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो वे दो से तीन सितंबर शाम चार बजे तक सीट छोड़ सकते हैं।

- वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड -1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन हुआ है परंतु किसी कारणवश वे अपने आवंटित संस्थान में जाकर डीवी नहीं करा पाए हैं, वैसे सभी अभ्यर्थियों को स्वतः फ्री एग्जिट माना गया है। ऐसे किसी भी पूर्व में भरे गए चॉइस नल एंड वॉएड हो गये हैं।

- वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका पूर्व में भरा गया चॉइस नल एंड वॉएड हो गया है, वे अब Round-2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हों तो उन्हें पुनः फ्रेश चॉइस भरना अनिवार्य होगा। अन्यथा वे राउंड 2 काउंसलिंग के लिए पात्रता-प्राप्त नहीं करेंगे।

वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट पर सफलतापूर्वक डीवी कर चुके थे तथा राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प हां दिये हैं उन्हें निर्धारित प्रक्रिया में रेजिगनेशन नहीं देना है। ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना चॉइस बदलना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन पोर्टल UGMAC-2025 के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगइन कर अपने चॉइस को एडिट कर बदल सकते हैं। इनके द्वारा राउंड 1 काउंसलिंग में आवंटित चॉइस को चॉइस फर्स्ट लिस्ट में बनाये रखना अनिवार्य है।