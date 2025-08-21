Bihar NEET UG Rank List : for MBBS and BDS BVSc admission merit list rank card download direct link dates Bihar NEET UG Rank List : बिहार में MBBS व BDS सीटों पर दाखिले के लिए रैंक कार्ड जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar NEET UG Rank List : for MBBS and BDS BVSc admission merit list rank card download direct link dates

Bihar NEET UG Rank List : बिहार में MBBS व BDS सीटों पर दाखिले के लिए रैंक कार्ड जारी, Direct Link

Bihar NEET UG counselling 2025: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने राज्य के 85 प्रतिशत सरकारी एमबीबीएस, डेंटल और वेटनरी कॉलेजों में दाखिले (B.V.Sc) के लिए यूजीएमएसी-2025 के तहत रैंक कार्ड जारी कर दिया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 21 Aug 2025 09:10 AM
share Share
Follow Us on
Bihar NEET UG Rank List : बिहार में MBBS व BDS सीटों पर दाखिले के लिए रैंक कार्ड जारी, Direct Link

Bihar NEET UG counselling 2025: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने राज्य के 85 प्रतिशत सरकारी एमबीबीएस, डेंटल और वेटनरी कॉलेजों में दाखिले (B.V.Sc) के लिए यूजीएमएसी-2025 के तहत रैंक कार्ड जारी कर दिया है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आवेदन करने वाले उम्मीदवार bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर अपनी स्टेट रैंक चेक कर सकते हैं। नीट यूजी में सफल छात्रों को 18 अगस्त तक आवेदन करने का मौका दिया गया था।

राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 24 अगस्त को जारी होगा। अलॉटमेंट ऑर्डर 24 से 28 तक डाउनलोड कर सकते हैं। पहले राउंड के प्रमाण पत्रों का सत्यापन व नामांकन 26 से 28 अगस्त तक होगा। जिन छात्रों ने पहले की च्वाइस फिलिंग में भाग नहीं लिया या जिनकी च्वाइस खाली हो चुकी है, वे नया पंजीयन और च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। सिर्फ वे छात्र जो नीट यूजी 2025 में क्वालीफाई हैं और जिन्होंने पहले यूजीएमएसी के लिए आवेदन किया है, वे इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।

वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होता है और वे किसी कारण से राउंड-1 काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा और राउंड 2 काउंसलिंग के लिए उनके पूर्व के भरे गए सभी चॉइस बेकार हो जाएंगे। अगर वे राउंड 2 काउंसलिंग में भाग लेना चाहेंगे तो उन्हें फिर से चॉइस भरनी होगी, जिसके लिए शेड्यूल की सूचना बाद में जारी होगी।

पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों का सिक्योरिटी डिपॉसिट राशि यूजीमैक 2025 काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया खत्म होने जाने के बाद वापस कर दी जाएगी।

Direct Link

काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

(i) NEET(UG)-2025 का प्रवेश पत्र

(ii) NEET(UG)-2025 का स्कोर कार्ड

(iii) मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(iv) इंटरमीडिएट / 10+2 / समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र / अंकतालिका / प्रवेश पत्र।

(v) आवासीय प्रमाण पत्र।

(vi) जाति प्रमाण पत्र।

(vii) निजी मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रमाण पत्र / दस्तावेज मूल रूप में।

(viii) पासपोर्ट आकार के फोटो की छह प्रतियां, जो NEET(UG)-2025 के प्रवेश पत्र पर चिपकाई गई थीं।

(ix) UGMAC-2025 के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र (पुष्टिकरण पृष्ठ) का डाउनलोड किया हुआ प्रिंट।

(x) आधार कार्ड।

(xi) बायोमेट्रिक पहचान रिपोर्ट फॉर्म 1 (एक) प्रति के साथ डाउनलोड की गई चेक स्लिप।

(xii) कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) जैसे DQ (PH) / SMQ / EWS प्रमाण पत्र आदि।

किन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगा दाखिला

(i) पटना मेडिकल कॉलेज, पटना (ii) दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय (iii) नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना

(iv) ए.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, गया (v) जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, भागलपुर (vi) एस.के. मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर

(vii) आईजीआईएमएस, पटना (viii) सरकार। मेडिकल कॉलेज बेतिया (ix) बी.एम.आई.एम.एस., पावापुरी, नालंदा (x) जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा (xi) ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना (xii) सरकार। चिकित्सा कॉलेज, पूर्णिया।

(बी) (i) पटना डेंटल कॉलेज, पटना (ii) सरकार। डेंटल कॉलेज, पैठना, रहुई, नालन्दा।

(सी) (i) बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना (ii) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज।

कॉलेज और राज्य कोटे की सीटें

कॉलेज सीटें

पीएमसीएच पटना 165

डीएमसीएच, दरभंगा 97

जेएलएनएमसीएच, भागलपुर 98

एनएमसीएच, पटना 124

एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर 98

एएनएमएससीएच, गया 98

आईजीआईएमएस, पटना 128

जीएमसी, बेतिया 102

बीएमआईएमएस, पावापुरी 102

जेकेटीएमसीएच, मधेपुरा 85

इएसआईसीएमसी, बिहटा 50

जीएमसी, पूर्णिया 85

पटना डेंटल कॉलेज 30

जीडीसी रहुई, नालंदा 85

कुल सीट- 1347

Neet Ug neet ug counselling MBBS अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।