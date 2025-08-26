Bihar NEET : MBBS , BDS दाखिले की स्टेट मेरिट लिस्ट में नीट AIR 181 टॉप पर, ये कॉलेज टॉपरों की पहली पसंद

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने राज्य के 85 प्रतिशत सरकारी एमबीबीएस, डेंटल और वेटनरी कॉलेजों में दाखिले (B.V.Sc) के लिए यूजीएमएसी-2025 के तहत रैंक कार्ड 20 अगस्त को जारी किया था। इसमें ऋणालिनी किशोर झा टॉप पर रहीं।

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने राज्य के 85 निजी व सरकारी मेडिकल, डेंटल और आयुष कॉलेजों में स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये हैं। स्नातक मेडिकल (यूजी) एडमिशन काउंसलिंग–2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है। वहीं, दस्तावेजों का सत्यापन व दाखिला 26 व 28 अगस्त को होगा। आवेदन सूची के अनुसार स्टेट मेरिट लिस्ट में टॉप 150 में टॉप पर ऋणालिनी किशोर झा रहीं। ऋणालिनी को राज्य में पहला रैंक मिला है। ऋणालिनी को ऑल इंडिया रैंकिंग में 181वां स्थान मिला है। ऋणालिनी ने स्टेट काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आवेदन किया है।

बिहार की टॉपर ऋणालिनी झा ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 681 प्राप्त किया है। वहीं राज्य की दूसरी रैंकिंग पर मुस्कान, तीसरे पर ऋषभ और चौथे पर आर्यन कुमार रहे। आवेदन सूची में टॉप 150 छात्रों की पहली पसंद पीएमसीएच रही। वहीं दूसरी पसंद एनएमसीएच, दरभंगा और तीसरी पसंद आईजीआईएमएस बनी।

बिहार नीट काउंसलिंग के लिए अहम डॉक्यूमें प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित तिथि पर अपनी काउंसलिंग/आवंटन के समय ऑरिजनल जमा करने होंगे- (i) नीट यूजी 2025 का प्रवेश पत्र

(ii) नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड

(iii) मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(iv) इंटरमीडिएट/10+2/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(v) आवासीय प्रमाण पत्र।

(vi) जाति प्रमाण पत्र।

(vii) निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज मूल रूप में।

(viii) पासपोर्ट आकार के फोटो की छह प्रतियां, जिन्हें NEET(UG)-2025 के प्रवेश पत्र पर चिपकाया गया था।

(ix) UGMAC-2025 के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र (पुष्टिकरण पेद) का डाउनलोड किया हुआ प्रिंट।

(x) आधार कार्ड।

(xi) बायोमेट्रिक पहचान रिपोर्ट फॉर्म 1 (एक) प्रति के साथ डाउनलोड की गई चेक स्लिप।

(xii) कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) जैसे डीक्यू (पीएच)/एसएमक्यू/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आदि।

वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होता है और वे किसी कारण से राउंड-1 काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थियों को फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा और राउंड 2 काउंसलिंग के लिए उनके पूर्व के भरे गए सभी चॉइस बेकार हो जाएंगे। अगर वे राउंड 2 काउंसलिंग में भाग लेना चाहेंगे तो उन्हें फिर से चॉइस भरनी होगी, जिसके लिए शेड्यूल की सूचना बाद में जारी होगी।

पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों का सिक्योरिटी डिपॉसिट राशि यूजीमैक 2025 काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया खत्म होने जाने के बाद वापस कर दी जाएगी।

किन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगा दाखिला (i) पटना मेडिकल कॉलेज, पटना (ii) दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय (iii) नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना

(iv) ए.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, गया (v) जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, भागलपुर (vi) एस.के. मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर

(vii) आईजीआईएमएस, पटना (viii) सरकार। मेडिकल कॉलेज बेतिया (ix) बी.एम.आई.एम.एस., पावापुरी, नालंदा (x) जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा (xi) ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना (xii) सरकार। चिकित्सा कॉलेज, पूर्णिया।

(बी) (i) पटना डेंटल कॉलेज, पटना (ii) सरकार। डेंटल कॉलेज, पैठना, रहुई, नालन्दा।

(सी) (i) बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना (ii) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज।

कॉलेज और राज्य कोटे की सीटें कॉलेज सीटें

पीएमसीएच पटना 165

डीएमसीएच, दरभंगा 97

जेएलएनएमसीएच, भागलपुर 98

एनएमसीएच, पटना 124

एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर 98

एएनएमएससीएच, गया 98

आईजीआईएमएस, पटना 128

जीएमसी, बेतिया 102

बीएमआईएमएस, पावापुरी 102

जेकेटीएमसीएच, मधेपुरा 85

इएसआईसीएमसी, बिहटा 50

जीएमसी, पूर्णिया 85

पटना डेंटल कॉलेज 30

जीडीसी रहुई, नालंदा 85