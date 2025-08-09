Bihar NEET UG counselling 2025 : BCECEB UGMAC counselling mbbs bds admission postponed again fees issue Bihar NEET UG 2025 : बिहार नीट काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित, MBBS की 1350 सीटें पर होना है दाखिला, Career Hindi News - Hindustan
Bihar NEET UG 2025 : बिहार नीट काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित, MBBS की 1350 सीटें पर होना है दाखिला

Bihar NEET UG counselling : बीसीईसीईबी ने यूजीएमएसी 2025 प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। बीसीईसीईबी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के 85 प्रतिशत मेडिकल कॉलेजों के सीटों पर दाखिला के लिए 29 जुलाई से पंजीयन व च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाSat, 9 Aug 2025 08:58 AM
Bihar NEET UG counselling : बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसिलिंग (यूजीएमएसी) 2025 प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। बीसीईसीईबी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के 85 प्रतिशत मेडिकल कॉलेजों के सीटों पर दाखिला के लिए 29 जुलाई से पंजीयन व च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसी में निजी मेडिकल कॉलेजों के 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए शुल्क निर्धारित की गयी थी।

लेकिन विभागीय आदेश के विरुद्ध निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गयी थी। उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को आदेश पारित कर विभागीय आदेश को स्थगित कर दिया गया है। बीसीईसीइबी ने कहा है कि पर्षद ने स्वास्थ्य विभाग बिहार से मार्गदर्शन मांगा है। तब तक यूजीएमएसी-2025 की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। जल्द नयी जानकारी वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

बीसीईसीईबी ने कहा था कि नौ निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के कुल 1350 सीटें उपलब्ध हैं, इनमें से 675 सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों का फीस स्ट्रक्चर लागू होना था, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अभी च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया को पुन: शुरु की जाएगी।

काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

(i) NEET(UG)-2025 का प्रवेश पत्र

(ii) NEET(UG)-2025 का स्कोर कार्ड

(iii) मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(iv) इंटरमीडिएट / 10+2 / समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र / अंकतालिका / प्रवेश पत्र।

(v) आवासीय प्रमाण पत्र।

(vi) जाति प्रमाण पत्र।

(vii) निजी मेडिकल / डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रमाण पत्र / दस्तावेज मूल रूप में।

(viii) पासपोर्ट आकार के फोटो की छह प्रतियां, जो NEET(UG)-2025 के प्रवेश पत्र पर चिपकाई गई थीं।

(ix) UGMAC-2025 के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र (पुष्टिकरण पृष्ठ) का डाउनलोड किया हुआ प्रिंट।

(x) आधार कार्ड।

(xi) बायोमेट्रिक पहचान रिपोर्ट फॉर्म 1 (एक) प्रति के साथ डाउनलोड की गई चेक स्लिप।

(xii) कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) जैसे DQ (PH) / SMQ / EWS प्रमाण पत्र आदि।

किन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होगा दाखिला

(i) पटना मेडिकल कॉलेज, पटना (ii) दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय (iii) नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना

(iv) ए.एन.एम. मेडिकल कॉलेज, गया (v) जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, भागलपुर (vi) एस.के. मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर

(vii) आईजीआईएमएस, पटना (viii) सरकार। मेडिकल कॉलेज बेतिया (ix) बी.एम.आई.एम.एस., पावापुरी, नालंदा (x) जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा (xi) ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना (xii) सरकार। चिकित्सा कॉलेज, पूर्णिया।

(बी) (i) पटना डेंटल कॉलेज, पटना (ii) सरकार। डेंटल कॉलेज, पैठना, रहुई, नालन्दा।

(सी) (i) बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना (ii) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज।

कॉलेज और राज्य कोटे की सीटें

कॉलेज सीटें

पीएमसीएच पटना 165

डीएमसीएच, दरभंगा 97

जेएलएनएमसीएच, भागलपुर 98

एनएमसीएच, पटना 124

एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर 98

एएनएमएससीएच, गया 98

आईजीआईएमएस, पटना 128

जीएमसी, बेतिया 102

बीएमआईएमएस, पावापुरी 102

जेकेटीएमसीएच, मधेपुरा 85

इएसआईसीएमसी, बिहटा 50

जीएमसी, पूर्णिया 85

पटना डेंटल कॉलेज 30

जीडीसी रहुई, नालंदा 85

कुल सीट- 1347

